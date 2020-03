«Vier»: ZDF und ORF arbeiten bei neuem Landkrimi zusammen

TV-News

In den Hauptrollen zu sehen: Julia Franz Richter und Regina Fritsch.

Das Zweite Deutsche Fernsehen aus Deutschland und der ORF (Österreich) arbeiten bei der Produktion eines neuen Landkrimis eng zusammen. Die Film AG (Produzenten: Alexander Glehr, Johanna Scherz) produziert zur Zeit in Niederösterreich den Filmmit Julia Franz Richter und Regina Fritsch in den tragenden Rollen. Darüber hinaus spielen Oliver Rosskopf, Manuel Rubey, Laurence Rupp, Susanne Michel, Wolfgang Hübsch, Rainer Wöss und andere mit.Hochwasser in Krumau am Kamp: Im Keller eines seit Langem unbewohnten Hofes werden die sterblichen Überreste von drei Säuglingen entdeckt. Der Fund ruft Marion Reiter (Regina Fritsch) vom Morddezernat St. Pölten auf den Plan. Ihr wird die unerfahrene, aber hartnäckige Gemeindepolizistin Ulli Baumhackl (Julia Franz Richter) zur Seite gestellt. Die beiden finden im Ort heraus, dass sich vor Jahren auf dem Hof eine Familientragödie zugetragen hat: Die Tochter ist als Elfjährige spurlos verschwunden, daraufhin hatte sich der Familienvater erhängt. Die Mutter ist wenig später weggezogen, kein Mensch hat je wieder von ihr gehört. Nun treffen die Ermittlerinnen auf den Wiener Arzt Benjamin Ludwig (Manuel Rubey), der als neuer Eigentümer des Hofs seine Praxis dort eröffnen will. Ihn und seinen Lebensgefährten Matthias (Laurence Rupp) scheint die düstere Vorgeschichte nicht zu stören - bis sie von der Vergangenheit eingeholt werden.Die Produktion erfolgt als grüne Produktion, heißt: Es wird besonders auf die Umwelt geachtet. Die Dreharbeiten im Kamptal und in Wien sollen Anfang Mai beendet sein, einen Sendetermin gibt es natürlich noch nicht.