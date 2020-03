Sat.1 nimmt nun ebenfalls ein Corona-Special ins Programm

TV-News

Nach den Quotenerfolgen von ARD und RTL mit Sondersendungen zum Virus, zieht jetzt auch Sat.1 nach und zeigt ein Special zur Primetime.

An diesem Donnerstag strahlt Sat.1 um 20.15 Uhr ein 15-minütigesaus. Der Untertitel wird „Die Corona-Krise“ lauten, weitere Details sind jedoch bislang noch nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte der Sender sein Programm selten kurzfristig geändert, die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus veranlasste Sat.1 nun doch dazu. Der Titel der Sendung ist jedoch überraschend, da der Sender zuvor verkündet hatte, in Zukunft Infosendungen unter dem Format «Akte» laufen zu lassen. Ursprünglich sollte an dem Donnerstagabend der Liebesfilm «The Lucky One – Für immer der Deine» zur Primetime starten.Auch für andere Sender bescherten die Sondersendungen zum Coronavirus bereits große Reichweiten. Das ebenfalls 15-minütige «ARD extra» brachte dem Ersten schon am Dienstagabend über sechs Millionen Zuschauer. Insgesamt erreichte der Sender somit einen ausgezeichneten Marktanteil von 18,8 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Quote mit herausragenden 13,4 Prozent weit über dem Senderschnitt.Am Mittwoch lief zudem bei RTL das «RTL aktuell Spezial», was bei den Werberelevanten die meistgesehene Sendung des Tages war. Bei einem Publikum von 1,62 Millionen Menschen erreichte der Sender eine Spitzenquote von 19,4 Prozent. Insgesamt schalteten 3,00 Millionen Fernsehende ein und verbuchten eine hohe Sehbeteiligung von 9,9 Prozent.