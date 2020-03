Neuland: AMC wagt sich an animierte Serie vom «Turn»-Schöpfer

US-Fernsehen

Geordert wurden gleich zwei Staffeln auf einmal.

Der amerikanische Kabel-Sender AMC, dessen größte Hits bisher Dramen wie «Breaking Bad» oder «The Walking Dead» waren und sind, hat nun erstmals eine animierte Serie bestellt. Vonwerden nun gleich zwei Staffeln entstehen. Die neue Produktion kommt von-Schöpfer Craig Silverstein.Die Produktion spielt in einer Welt, in der hochgeladenes Bewusstsein eine Realität ist. Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht Maddie, ein schikanierter Teenager, der von jemandem online geheimnisvolle Hilfe erhält. Der Fremde entpuppt sich bald als ihr kürzlich verstorbener Vater David, dessen Bewusstsein nach einem experimentellen, zerstörerischen Gehirnscan in die Wolke hochgeladen wurde. David ist der erste einer neuen Art von Wesen: einer "hochgeladenen Intelligenz" oder UI, aber er wird nicht der letzte sein, da sich eine globale Verschwörung entfaltet, die eine neue Art von Weltkrieg auszulösen droht.Die Serie basiert auf Kurzgeschichten von Ken Liu. AMC Studios produziert; Big Mouth and Bless the Harts Animationsstudio Titmouse wird die Animation übernehmen.