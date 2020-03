Netflix verlängert «Queer Eye» um Staffel sechs

US-Fernsehen

Die Neuauflage der Bravo-Serie erzählt weiterhin neue Abenteuer.

Die Netflix-Reality «Queer Eye» geht weiter. Die Sendung, die beim Video-on-Demand-Anbieter am 7. Februar 2018 startete, erreichte mit seinen vier Staffeln und fünf Specials bereits 37 Episoden. Eine fünfte Staffel kündigte der Streamingdienst schon an, jetzt ist eine sechste Runde bestellt worden. Die Show besteht aus den „Fab Five“, Antoni Porowski (Essen & Wein), Bobby Berk (Innenarchitektur), Jonathan Van Ness (Pflege), Karamo Brown (Kultur) und Tan France (Mode).«Queer Eye» basiert auf der Bravo-Serie «Queer Eye for the Straight Guy» und ist eine Art Umstyling-Show, die nicht nur das Aussehen umfasst. Auch das Eigenheim und die kulturellen Gepflogenheiten der Kandidaten werden unter die Lupe genommen. «Queer Eye» wird von David Collins, Michael Williams und Rob Eric für Scout Productions produziert. Jennifer Lane fungiert als Showrunnerin und ausführende Produzentin. David George, Adam Sher, David Eilenberg und Jordana Hochman sind als ausführende Produzenten für ITV Entertainment tätig.Außerhalb von «Queer Eye» hat Karamo Brown schon weitere TV-Erfahrung sammeln können. Brown war Kandidat bei «Dancing with the Stars» und Co-Gastgeber in der Netflix-Show «Next in Fashion».