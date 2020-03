Neue italienische Serie «Summertime» bei Netflix

International

Das Drama aus Italien, das von einer Liebesgeschichte an der Adria erzählt, wird ab Ende April bei Netflix verfügbar sein.

Am Mittwoch, den 29. April feiert die neue italienische Serieihre weltweite Premiere bei Netflix . Das achtteilige Drama ist eine moderne Liebesgeschichte an der Adriaküste, die auf den Roman „Drei Meter über dem Himmel“ von Federico Moccia basiert. Als Regisseure für die neue Serie kommen Lorenzo Sportiello und Francesco Lagi zum Einsatz.Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die beiden Jugendlichen Ale und Summer, die eine unleugbare Anziehung zueinander verspüren. Doch die beiden sind komplett unterschiedlich aufgewachsen und stammen aus verschiedenen Welten. Ale ist ein ehemaliger Motorrad-Champion, der nun versucht sein Leben wieder auf normale Bahnen zu bringen. Im Gegensatz dazu steht Summer, die Freiheit sucht und ihr Leben nicht an die Gesellschaft anpassen will. Sie träumt von einem Leben in der Ferne, weiß allerdings genau, dass sie die einzige Person ist, die ihre Familie noch zusammenhält. Die Liebe der beiden wächst mit dem Beginn des Sommers und wird von Zeit zu Zeit immer stärker. Diese Sommerferien bedeuten für die Jugendlichen ein unvergessliches Abenteuer, nach dem weder Ale noch Summer die Person sind, die sie vor ihrem Treffen waren.Als Ale und Summer werden die Darsteller Coco Rebecca Edogamhe und Ludovico Tersigni (SKAM Italia) auftreten. Weitere Hauptrollen spielen zudem Andrea Lattanzi (On My Skin) als Dario sowie die Newcomer Amanda Campana als Sofia, Giovanni Maini als Edo und Alicia Ann Edogamhe als Blue.