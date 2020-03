Nächste Demokraten-Debatte ohne Publikum

US-Fernsehen

Aufgrund des Corona-Virus wird die nächste Veranstaltung ohne Zuschauer auskommen müssen.

Am Sonntag steht die nächste und somit schon elfte Debatte der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Die TV-Zuschauer von CNN und Universon werden allerdings kein applaudierendes Publikum vernehmen können, die Fans wurden ausgeladen.Aufgrund der Bedenken über die Verbreitung des Corona-Virus wird es kein Live-Publikum geben, wenn der ehemalige Vizepräsident Joe Biden und Senator Berni Sanders, die beide für die demokratische Nominierung kandidieren, gegeneinander antreten. Die Veranstaltung findet in Phoenix, Arizona statt.„Der DNC stand in regelmäßiger Verbindung mit den örtlichen Gesundheitsbeamten und dem Büro des Bürgermeisters, die uns rieten, wie geplant vorzugehen“, sagten die Demokraten am Dienstag. „Dennoch ist und bleibt unsere oberste Priorität die Sicherheit unseres Personals, unserer Kampagnen, der Arizoner und aller an der Debatte beteiligter Personen.“ Der TV-Sender CNN hat auch das Pressezentrum gestrichen.