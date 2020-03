Corona: Disney bricht «Falcon & Winter Soldier» ab

US-Fernsehen

Die Crew soll in die Vereinigten Staaten von Amerika zurückkehren.

Der Disney-Konzern hat die Dreharbeiten der neuen Disney+-Serie «Falcon and Winter Soldier» in Prag aufgrund einer möglichen Ansteckung durch das Corona-Virus eingestellt. Der Schritt erfolgte, nachdem die tschechische Regierung ein Verbot von Filmvorführungen, Sport-Veranstaltungen und kulturellen Aufführungen erlassen hat. Das Prager Filmfestival wurde ebenfalls abgesagt.Die Dreharbeiten zu «Falcon and Winter Soldier» haben in der vergangenen Woche in Prag begonnen, aber die Besetzung und das Team werden nun zurück nach Atlanta reisen. Das ist bereits das zweite Mal, dass die Dreharbeiten zur neuen Marvel-Serie abgebrochen werden müssen. Im Januar sollte in Puerto Rico gedreht werden, aber die Dreharbeiten mussten aufgrund von einer Reihe starker Erdbeben verschoben werden.Anthony Macie und Sebastian Stan werden ihre Rollen aus dem Marvel Cinematic Universe fortführen, Daniel Brühl, Emily VanCamp und Wyatt Russell vervollständigen das Ensemble. Die Serie soll aus sechs Episoden bestehen und eigentlich im August bei Disney+ starten. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist mehr als fraglich.