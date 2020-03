Cast-Mitglied bei FOX-Serie «NeXt» positiv auf Corona getestet

US-Fernsehen

Nach Informationen des “Chicago Tribune“ soll es sich um eine Frau aus Kalifornien handeln.

„Fox/Disney informierten heute Cast und Crew, dass ein Produktionsmitglied der Serie «NeXt», die vergangene Woche die Produktion bei Cinespace in Chicago beendete, positiv auf den Corona-Virus getestet wurde“, teilte Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA am Dienstag mit. «NeXt» ist eine Science-Fiction-Drama-Serie, die von Manny Coto für FOX kreiert wurde und für die Midseason 2020 geplant ist. John Slattery spielt die Hauptrolle.Unterdessen schreibt die „Chicago Tribune“, dass das Besetzungsmitglied, das positiv auf Corona getestet wurde, eine Frau in den 50er Jahren aus Kalifornien war. „Diese Person kam mit anderen Schauspielern und Crewmitgliedern bei Cinespace und möglicherweise auch anderswo in Kontakt“, so die Verantwortlichen der Gewerkschaft. „Wir arbeiten mit der Produktionsfirma in dieser Angelegenheit zusammen, um den Zeitrahmen und den Umfang einer möglichen Gefährdung von Mitgliedern und anderen Personen zu bestimmen. Wir beobachten die Situation genau und werden unsere Erklärung in regelmäßigen Abständen aktualisieren, wenn dies gerechtfertigt ist.“Die Disney Television Studios äußerten sich ebenfalls: „Wir wurden vom Chicagoer Gesundheitsministerium (CDPH) benachrichtigt, dass ein Crew-Mitglied bei «NeXt», das die Produktion in Chicago vergangene Woche abgeschlossen hat, positiv auf COVID-19 getestet hat und sich in Behandlung befindet. Wir arbeiten eng mit dem CDPH zusammen, um alle Personen zu identifizieren und zu kontaktieren, die in direkten Kontakt mit dem Crewmitglied gekommen sind, und treffen Vorkehrungen zum Schutz aller, die an unserer Produktion arbeiten.“