Sendeplatz-Wechsel: «Tonio & Julia» wird Sonntags-Romanze

TV-News

Die ZDF-Reihe mit Maximilian Grill und Oona Devi Liebich wird noch im April fortgesetzt.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat einen Sendeplatz für die neue-Staffel gefunden. Die romantische Reihe lief seit 2018 immer im Frühjahr am Donnerstagabend. Im ersten Jahr wurden zwei Episoden ausgestrahlt, 2019 waren es schon vier Stück. Die Marktanteile im Gesamtmarkt fielen angesichts von Werten zwischen 11,1 und 13,8 Prozent passabel bis sehr passabel aus. Nun aber wandert die Produktion auf einen neuen Sendeplatz. Die kommende Staffel ist sonntags um 20.15 Uhr zu sehen und beginnt am Wochenende nach Ostern, also am 19. April.Pfarrer Tonio Niederegger (gespielt von Maximilian Grill) steckt dann in einem Zwiespalt, ob der von ihm eingeschlagene Weg als Priester noch der richtige ist. Zugleich wächst sein Aufgabengebiet, denn vorübergehend muss er eine Nachbargemeinde mit betreuen - der dortige Pfarrer hat sein Amt wegen einer Beziehung aufgegeben. Zum Glück hat Tonio in Maja Fricke eine kompetente Mitarbeiterin in der Beratungsstelle, die ihn tatkräftig unterstützt, obwohl sie den Zölibat kritisch sieht. Julia (Oona Devi Liebich) beobachtet die Veränderung in Tonios Verhalten, aber sie will sich auf ihr eigenes Leben konzentrieren, denn endlich hat sie sich wieder verliebt. Mit Felix Born verlebt sie unbeschwerte Stunden.Gabriele Kreis, Katja Kittendorf (Headautorin) sind für die Bücher verantwortlich, Regie führte Irina Popow.