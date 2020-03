«Game of Thrones»-Star dreht für die BBC

England

Jack Gleeson wird nach einer sechsjährigen Pause wieder zum Fernsehen zurückkehren.

Jack Gleeeson wurde unter den Besetzungsmitgliedern der neuen BBC-Comedy «Out of Her Mind» angekündigt. Die Komödie wir von Sara Pascoe, Simon Pegg und Nick Forst produziert. Gleesons Besetzung kam überraschend, denn er hatte zuvor angedeutet, die Schauspielerei aufgeben zu wollen.In der neuen Komödie werden Juliet Stevenson, Fiona Button, Cariad Lloyd, Adrian Edmondson, Navin Chowdhry, Sean Gilder, Tom Stuart, Scroobius Pip, Jumayn Hunter, Sheila Reid, Cash Holland, Lorraine Ashbourne und Cian Barry zu sehen sein. Sony Pictures Television vertreibt das Format. «Out of Her Mind» ist eine Koproduktion von Stolen Picture and House The Dog für BBC Two. Catherine Gosling Fuller übernimmt die Produktion, die Gebrüder Blaine kümmern sich um die Regie.„«Out of Her Mind» ist ein direkter Ausdruck meiner Gedanken. Wir haben mein Gehirn in einen Themenpark verwandelt und alle sind eingeladen“, so Produzentin Pascoe. „Die Besetzung ist unglaublich und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute sehen, was wir gemacht haben.“