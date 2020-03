ZDF-Erfolgsfilm wird fortgesetzt: Axel Prahl ist wieder «Extraklasse»

TV-News

Der ZDF-Montagsfilm «Extraklasse» erhält eine Fortsetzung. Erneut spielt Axel Prahl den Lehrer Ralph Friesner.

Im Dezember 2018 räumte das ZDF an einem Montagabend völlig ab: Die Komödiemit Axel Prahl in der Hauptrolle brachte dem öffentlich-rechtlichen Sender starke 6,50 Millionen Fernsehende ein. Die Marktanteile lagen bei 20,7 Prozent insgesamt und bei wahrlich umwerfenden 12,3 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Nun ist die erste Klappe für neue Geschichten rund um den von Axel Prahl verkörperten Lehrer Ralph Friesner gefallen.Wie das ZDF mitteilt, wird derzeitgedreht. Ralph Friesner wird darin gemeinsam mit seinen Schülern vor eine unliebsame Aufgabe gestellt: Die Abendschule zieht in ein innovatives Bildungszentrum um. Inklusion steht dabei ganz oben auf dem Lehrplan – ob die Schüler das wollen oder nicht. Das Drehbuch schrieben Johann Bunners und Martin Douven, Regie führt Matthias Tiefenbacher. Neben Axel Prahl spielen unter anderen Katharina Thalbach, Aglaia Szyszkowitz, Cosima Henman, Hans-Martin Stier, Nico Randel, Anselm Bresgott und Stephan Kampwirth mit.Gedreht wird in Berlin und Brandenburg, und zwar voraussichtlich noch bis Anfang April 2020. Produziert wird die Komödie von UFA Fiction, Dedina Dettmers, Markus Brunnemann und Debora Rosenthal. Die Redaktion im ZDF haben Günther van Endert, Petra Tilger und Jasmin Maeda. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.