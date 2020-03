«Star Trek: Picard» schlägt sie alle

VOD-Charts

Keine Serie lockte diese Woche mehr Menschen zu Netflix als «Star Trek: Picard». Doch auch «Haus des Geldes» begeistert weiterhin die Masse.

Die neuste «Star Trek»-Serie machte in den vergangenen Tagen einen Popularitätsschub durch: In den Video-on-Demand-Charts der vergangenen Woche standnoch mit 3,56 Millionen Bruttokontakten auf dem zehnten Rang. Diese Woche steigerte sich das Format massiv: 5,39 Millionen Serienfans wurden brutto zu Netflix gelockt – das berichtet unser Partner Goldmedia, der sich auf die Marktforschung in der Streamingwelt spezialisiert hat. «Star Trek: Picard» hält somit in den aktuellen Charts die Pole Position inne.Auf dem zweiten Platz landet dieses Mal die Sitcom: 5,02 Millionen Interessenten wurden brutto erfasst. Bronze schnappen sich diese Woche derweil die Ganoven aus. Die Netflix-Exklusivserie sprach in den zurückliegenden sieben Tagen 4,45 Millionen Menschen an. Den Bronzepokal muss sich die spanische Produktion mit einer weiteren Serie teilen, die hierzulande allein bei Netflix abrufbar ist – nämlich mit der TeenieserieHinter der Serie des kleinen US-Networks The CW befindet sich in den aktuellen Charts die ABC-Comedyserie, die es in den vergangenen Tagen auf insgesamt 3,94 Millionen Bruttokontakte gebracht hat.erreichte wiederum 3,48 Millionen VOD-Nutzende, gefolgt vom Amazon-Originalmit 3,44 Millionen. Die deutsche Comedyserie liegt in den Charts somit gleichauf mit der Stalker-Serie(3,03 Mio. Bruttokontakte) und(2,97 Mio.) schließen diese Woche die Top Ten ab.