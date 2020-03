Französische Thrillerserie «Le Chalet» kommt zu One

TV-News

Nachdem Netflix die Miniserie schon nach Deutschland gebracht hat, zeigt der Sende One die sechs Episoden erstmals im deutschen linearen Fernsehen.

In einem Serienmarathon werden die sechs Folgen der französischen Miniserie am 7. April zwischen 21.45 und 4.25 Uhr ausgestrahlt. Der Sender One bringt den Thriller somit erstmals ins deutsche Fernsehen, nachdem die Serie schon auf Netflix verfügbar ist. Zusätzlich zur deutschen Synchronfassung bietet One auch gleichzeitig das französische Original an. In Frankreich war der Krimi von März bis April 2018 auf dem Sender France 2 im Programm.Die Geschichte spielt in den französischen Alpen, wo sich eine Gruppe von 13 jungen Freunden in einer abgelegenen Berghütte zum gemeinsamen Sommerurlaub trifft. Auch wenn der größte Teil aus der näheren Umgebung stammt, kommen sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zusammen. Als durch einen Steinschlag die einzige Zufahrtsbrücke zum Chalet zerstört wird, ist die Clique komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Nach dem Ausfall von Telefon und Internet, kommt es allerdings schon bald zu den ersten Vermissten sowie Verletzten und dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit geraten ans Licht.Die Geschichte greift neben diesem noch zwei weitere Handlungsstränge auf verschiedenen Zeitebenen auf. Sechs Monate nach dem Geschehen wird Sébastien Genesta für ein psychiatrisches Gutachten befragt, da ihm verschiedene Vorfälle in der Hütte vorgeworfen werden. Außerdem wird ein Rückblick auf das Jahr 1997 gezeigt. Damals zieht die Familie Rodier in das abgelegene Chalet, da der erfolglose Schriftsteller Jean-Louis nach Inspiration für sein Buch sucht. Schließlich schreibt er in seinem Buch über Muriel, mit der er eine Affäre beginnt. Doch eines Morgens ist die ganze Familie spurlos verschwunden und für die nächsten zwanzig Jahre bewohnt niemand mehr die Hütte.