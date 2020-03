Corona-Panik: Emmy-Macher schmieden Notfall-Pläne

US-Fernsehen

Es geht dabei um die "For Your Consideration"-Veranstaltungen.

Die Television Academy stellt zur Zeit Notfallpläne wegen des sich ausbreitenden Corona-Virus zusammen: Der diesjährige Emmy For Your Consideration-Kalender begann am 29. Februar in New York mit einem gemeinsamen Panel für «Prodigal Son» (Fox) und «Castle Rock» (Hulu) von Warner Bros. Die Verstanstaltung lief ohne Zwischenfälle. Am Freitag findet die nächste Veranstaltung statt – hier geht es dann um HBOs «The Plot Against America» sowie um Staffel drei von «Westworld».Die nun geschmiedeten Pläne sehen vor, dass man auf persönliche Veranstaltungen verzichten könnte, sollte sich die Corona-Lage verschlechtern. Alternativ wären dann Webstreams möglich.Das US-Magazinwandte sich an mehrere Netzwerk- und Studioleiter, die mit der Abwicklung von FYC-Veranstaltungen betraut sind, und bisher haben die kontaktierten Personen angegeben, dass sie die Situation überwachen, aber ihre FYC-Pläne noch nicht geändert haben. Sie sagten, sie hätten sich auf dringendere Ereignisse konzentriert, darunter SXSW in Austin. Am Donnerstag war WarnerMedia aus der Veranstaltung ausgestiegen, nachdem andere Unternehmen wie Netflix , Apple, Amazon Studios, Facebook, Twitter, TikTok, Mashable und Intel ausgestiegen waren.