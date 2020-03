«Sehnsucht Segeln»: Das Erste bleibt aufm Wasser

TV-News

Die neue und von Sandra Maischberger produzierte Serie findet auf hoher See statt.

«Verrückt nach Meer» - nur in anders: Ab dem 20. April wird Das Erste nachmittags um 16.10 Uhr die zunächst auf zehn Teile angelegte Dokumentationan den Start bringen. Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei imposante Viermaster, Nachbauten traditioneller Großsegler. Bis zu 170 Urlauber reisen an Bord der stolzen Schiffe, die in jedem Hafen die Stars sind. Traditionell und trotzdem zeitgemäß legen sie den Hauptteil ihrer Traumrouten mit Wind – statt Motorkraft – zurück und laufen Inseln an, die die großen Schiffe nur aus weiter Ferne bewundern können.Die Crew legt selbst Hand an, anstatt Maschinen zu steuern. Und die Passagiere genießen die Weite der Ozeane nur wenige Meter über der Wasseroberfläche.Umgesetzt wird der Neustart, der die nachmittäglichen Tierärzte (vorübergehend) ablöst, von der Firma Vincent productions GmbH, als Produzentin agiert Sandra Maischberger. Die Redaktion hat Sonja Kochendorfer, Executive Producer ist Ingmar Grundmann.