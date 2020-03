Erster VOX-Einsatz: Sportfrau Laura Wontorra übernimmt «Grill den Henssler»

TV-News

Nach «Ninja Warrior Germany» und dem Show-Special mit Oli Pocher und Michael Wendler ist die Kochshow eine weitere Aufgabe für die Tochter von Jörg Wontorra – und die erste für VOX.

„ Gegen Laura Wontorra habe ich bereits bei «Grill den Henssler» gekocht und schon das hat viel Spaß gemacht. Dass sie jetzt als Moderatorin zurückkehrt, freut mich sehr. ” Steffen Henssler

Die Nachfolgerin von Ruth Moschner und Annie Hofmann beisteht fest. Ab der kommenden und für Frühjahr 2020 geplanten Staffel des Koch-Wettbewerbs mit Steffen Henssler wird Laura Wontorra als Moderatorin durch die Produktion führen. Für die Tochter von Sportjournalist Jörg Wontorra ist es das dritte große Unterhaltungsformat für die Mediengruppe RTL Deutschland. So präsentiert sie schon «Ninja Warrior Germany» (stand in diesem Zuge auch für die Team-Variante vor der Kamera) und war Host von «Pocher vs. Wendler». Im Sportbereich ist sie in der Europa League und den Bundesliga-Highlights(Nitro) zu sehen.Laura Wontorra über ihre neue Aufgabe zwischen den Kochtöpfen: „Ich freue mich sehr darüber, dass ich einen neuen Fernseh-Partner an meiner Seite habe. Und die beste Nachricht für alle Beteiligten von «Grill den Henssler»: Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!“ Somit ist Laura Wontorra bald für vier Sender und eine MG RTL D-Plattform im Einsatz; VOX , RTL, Nitro und in Sachen «Ninja Warrior Kids» auch für Super RTL und TV Now.In der neuen Staffel bleibt die Jury der Sendung unverändert: Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes. ITV Studios Germany GmbH produziert. Wie viele Folgen entstehen und wann genau diese beim Kölner Privatsender starten, ist aber noch offen.