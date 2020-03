Im April: Britische Sky-Serie «Temple» kommt nach Deutschland

TV-News

Mit Mark Strong und Carice van Houten besetzt, basiert die Serie auf der norwegischen Dramaserie «Valkyrien».

Sky Deutschland setzt seinen Plan fort, wonach es im Jahr 2020 in jedem Monat ein neues Sky-Serienoriginal geben wird. Im April etwa startet das britische Sky-Format, das seinerseits auf der norwegischen Drama-Produktion «Valkyrien» beruht. Nach einer persönlichen Tragödie gründet der erfolgreiche Chirurg Daniel Milton (gespielt von Mark Strong) gemeinsam mit dem missmutigen Tunnelarbeiter Lee (Darsteller: Daniel Mays) eine illegale Klinik in den Katakomben der Londoner U-Bahn. Dort behandelt er Kriminelle, illegale Einwanderer, aber auch mittellose Obdachlose, kurz alle, die sich eine offizielle ärztliche Versorgung nicht leisten können oder wollen. Bald stößt die Forscherin Anna Willems (verkörpert von Carice van Houten), seine Ex-Geliebte, dazu, um Daniel zu unterstützen.Die teilweise brandgefährliche Patientenschar stellt das Team vor enorme Herausforderungen. Daniel muss stündlich damit rechnen, dass seine Geheimklinik auffliegt. Doch der gute Doktor hat darüber hinaus noch eine ganz andere Mission und muss bald feststellen, dass diese wesentlich gefährlicher ist, als die illegale Behandlung der kriminellen Patienten. Die acht rund 60 Minuten langen Folgen sind ab 30. April bei Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q verfügbar. Die lineare Ausstrahlung, die in Doppelfolgen erfolgt, findet immer donnerstags auf Sky Atlantic HD statt.Mark Strong, gleichzeitig Hauptdarsteller und ausführender Produzent meint zu «Tempel»: „Autor und Produzent Mark O’Rowe hat mit Daniel einen komplexen und facettenreichen Charakter kreiert, der immer wieder Grenzen überschreiten muss, nachdem seine Welt radikal aus den Fugen geraten ist. «Temple» ist eine packende Geschichte über die menschliche Moral in unserer Zeit.“ Im März wird unter anderem die Produktion «ZeroZeroZero» als Sky-Original zu Sky Deutschland kommen.