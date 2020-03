Deutschlandpremiere von Staffel zwei der preisgekrönten Doku «Surviving R. Kelly»

TV-News

Die Dokuserie, in der zahlreiche Frauen dem Musiker R. Kelly Missbrauch vorwarfen, löste eine weltweite Debatte aus und führte zu zahlreichen Protesten.

Crime + Investigation, der erste deutsche True-Crime-Sender, zeigt im Rahmen der Kampagne „End Abuse Against Women“ von A+E Networks EMEA ab Sonntag, den 7. Juni 2020 um 20.15 Uhr die deutschsprachige TV-Premiere von. In dieser so wie in der darauffolgenden Woche werden jeweils zwei einstündige Folgen gezeigt, ehe die eineinhalbstündige finale Episode am 21. Juni ausgestrahlt wird. Zusätzlich werden alle sechs Folgen der ersten Staffel ab dem 17. Mai zur gleichen Uhrzeit jeweils in Doppelfolgen wiederholt. Am 7. Juni folgt vor dem Start außerdem ab 18.10 Uhr das Doku-Special «Surviving R. Kelly – The Impact».Die Produktion erhebt Vorwürfe des sexuellen sowie psychischen Missbrauch gegenüber dem berühmten R’n’B-Star R. Kelly. Bereits die erste Staffel erregte internationale Aufmerksamkeit und erreichte weltweit mehr als 26 Millionen Menschen. Aufgrund der geäußerten Vorwürfe kam es zu Festnahmen des Musikers und zur Anklage sowie weiteren Anschuldigungen und Konzertabsagen, auch in Deutschland. Aktivisten gingen mit dem Statement #MuteRKelly auf die Straße und weitere Frauen machten ihre Vorwürfe öffentlich. Die Dokuserie wurde bei den Critics‘ Choice Real TV Awards sowie bei den MTV Awards ausgezeichnet und erhielt zudem eine Emmy-Nominierung.In den neuen Folgen werden die Entwicklungen des Falls R. Kelly, der die Justiz beschäftigt, aufgezeigt. Auch neue Vorwürfe werden vorgestellt und man widmet sich der Frage, wie es R. Kelly gelang, sich immer wieder früheren Gerichtsverfahren zu entziehen. Neben zahlreichen betroffenen Frauen kommen auch der Journalist und Autor Jim DeRogatis, die Musikbusiness-Insider Damon Dash, Mathew Knowles und Jimmy Maynes, die #MeToo-Gründerin und -Aktivistin Tarana Burke, der Comedian und Moderator W. Kamau Bell, die Schauspielerin und Sängerin Sheryl Lee Ralph, die Radiomoderatorin Angela Yee, die Kulturkritikerin Jamilah Lemieux, die Politikerin und derzeitige Staatsanwältin von Cook County Kimberly M. Foxx sowie die Frauenrechtlerin und Anwältin Gloria Allred zu Wort.„Die enorme Resonanz, die «Surviving R. Kelly» erfahren hat, bestärkt uns in dem Anliegen, auch weiterhin gesellschaftlich heißes Eisen anzupacken und eine Diskussion und tiefergehende Auseinandersetzung mit Tabuthemen anzuregen. «Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning» nimmt genau da den Faden auf, wo die erste Staffel aufgehört hat, thematisiert die hitzige Debatte um den gefallenen R’n’B-Star und zeigt die ganze Bandbreite zwischen der Wiederaufnahme von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, Victim Blaming (Täter-Opfer-Umkehr) in sozialen Netzwerken und einem drastischen Anstieg von Anrufen bei Hilfetelefonen von Gewaltopfern. Dabei geht es nicht darum, die Aufgabe der Gerichte zu übernehmen, sondern lediglich den Opfern zuzuhören“, so Emanuel Rotstein, der Programmchef von A+E Networks Germany.