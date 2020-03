«Marco Schreyl» sendet erstmals live

TV-News

Das Thema für die erste brandaktuelle Sendung ist naheliegend; es ist der Corona-Virus.

Knapp vier Wochen nach dem Start der neuen Nachmittags-Gesprächssendung(werktags, 16 Uhr) wird RTL am Mittwoch dieser Woche erstmals eine Ausgabe der Produktion live auf Sendung schicken. Am Mittwoch wird Marco Schreyl eine Stunde lang über das sich ausbreitende Corona-Virus sprechen. Schreyl sagt: "Das Corona-Virus beschäftigt gerade die ganze Nation. Ich freue mich, dass wir am Mittwoch in unserer ersten Live-Sendung dieses Thema mit unseren Gästen sprechen. Wie gefährlich ist Corona wirklich? Und wie beeinflusst das Virus aktuell unseren Alltag?"Besprechen will Schreyl das Thema mit Betroffenen, Experten und Promis. Unter anderem wird «Punkt 12»-Moderatorin Katja Burkard zu Gast sein. RTLs Thorsten Gieselmann, Head of Producers der Daytime, erklärt: "Mehr Live. Mehr Aktualität. Mehr Relevanz." Das habe man sich mit «Marco Schreyl» fest vorgenommen "und werden es mit unserer ersten Live-Sendung zum Corona-Virus auch umsetzen." Er freue sich, im Nachmittagsprogramm eine Sendung zu haben, die flexibel und direkt auf solche Themen reagieren könne.Gemäß des Produktionsplans sind auch künftig Live-Sendungen geplant - laut der Ticket-Seiteauch am 11. und 18. März, also jeweils mittwochs. Ebenfalls live geplant ist die Ausgabe vom 1. April. Grund zur Freude hat die Redaktion und die produzierende Firma filmpool obendrein auch, weil die Talkshow in dieser Woche am Montag mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen die bis dato zweitbeste Quote in der Zielgruppe einfuhr.