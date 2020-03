US-Richterin: Nach der Rente kommt die neue Show

US-Fernsehen

«Judge Judy» wird zwar beendet, aber Judith Sheindlin arbeitet an einer neuen Show.

Judith Sheindlin, in den Vereinigten Staaten von Amerika besser bekannt als «Judge Judy» überraschte, die Branche, dass ihre Show nach 25 Jahren eingestellt wird. Allerdings plant die TV-Richterin nun, dass sie im Herbst 2021 mit einer neuen Sendung durchstartet. Sheindlin hat sich mit dem ehemaligen CBS-Manager Scott Koondel zusammen geschlossen, um «Judy Justice» zu produzieren.Man kann davon ausgehen, dass das Format ähnlich aufgebaut sein wird wie «Judge Judy», von dem über 5.000 Ausgaben vorliegen. Allerdings möchten Koondel und Sheindlin das neue Format nicht ins landesweite Lokalfernsehen bringen, sondern das Produkt an einen großen Kabelanbieter oder Streaming-Dienst veräußern. Tatsächlich wurde «Judge Judy» bislang nur im linearen Fernsehen angeboten, das Format wurde weder an kleine Stationen lizenziert oder gar an ein Streamingunternehmen verkauft. CBS, das die Sendung produziert, wird auch weiterhin auf seinen Lokalsendern an dem TV-Format festhalten.«Judge Judy» erreichte in der aktuellen Staffel bislang neun bis zehn Millionen Fernsehzuschauer. Bei den Formaten aus dem Tagesprogramm locken nur «Glücksrad» und «Jeopardy» an, wobei diese im Schnitt später im Verlauf des Tagesprogramm ausgestrahlt werden. Sheindlin, eine ehemalige Richterin am Familiengericht von Manhatten, gehört zu den bestbezahlten Stars im Fernsehen. Für ihre Rolle in «Judge Judy» erhält sie rund 50 Millionen US-Dollar. Für die neue Sendung hat die Moderatorin und Produzentin für zwei Staffeln zugesagt.