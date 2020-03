Danke, Coronavirus: Sonderschicht für Frank Plasberg

TV-News

Das Erste verlängert kurzfristig die heutige «Hart aber fair»-Ausgabe über den Coronavirus.

Talkshow-Moderator Frank Plasberg muss für die erste-Ausgabe im März dieses Jahres früher und länger dran als gewohnt: Wie Das Erste mitteilt, startet die heutige Ausgabe von «Hart aber fair» bereits um 20.15 Uhr und dreht sich um den Coronavirus. Der Titel der Diskussionsrunde lautet "Zwischen Hysterie und begründeter Angst: Wie gefährlich ist das Coronavirus?", der Talk geht bis 22.15 Uhr.Das Erste möchte mit der Programmänderung "dem Informationsbedürfnis seiner Zuschauerinnen und Zuschauer wegen der schnellen Verbreitung des Coronavirus in Europa" Rechnung tragen. Die Ausstrahlungen der dreiteiligen Dokumentationaus der Reihe «Erlebnis Erde» verschieben sich angesichts dessen jeweils um eine Woche.Plasberg talkt mit Karl-Josef Laumann (CDU, Gesundheitsminister des Landes NRW), Prof. Dr. Alexander Kekulé (Virologe; Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Dr. Susanne Johna (Internistin, Krankenhaushygienikerin und Gesundheitsökonomin, Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer; Vorsitzende des Marburger Bundes – Bundesverband), Prof. Borwin Bandelow (Psychiater und Neurologe; Experte für Angsterkrankungen), Annabel Oelmann (Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen) sowie mit Prof. Dr. Joachim Kugler (Gesundheitswissenschaftler an der TU Dresden).