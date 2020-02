Erst ins Free-TV, dann zu Disney+: Was «The Mandalorian» kann, kann «High School Musical: Das Musical: Die Serie» auch

TV-News

Das ist nicht gerade eine Schlagzeile, die man problemlos drei Mal schnell hintereinander sagt …

Disney Deutschland rührt weiter die Werbetrommel für den hiesigen Launch von Disney+: Nachdem der Konzern die Bahn für Vorbestellungen frei gemacht hat und einen Frühbucherrabatt verkündigte, folgte auch noch die Ankündigung, dass als Promo-Maßnahme die erste Folge von «The Mandalorian» bei ProSieben laufen wird . Doch nicht nur der Auftakt zur «Star Wars»-Serie wird vor dem Disney+-Start einmalig im Free-TV gezeigt. Wie auch schon in den USA stürmt auch in Deutschlandzuerst ins frei empfangbare Fernsehen. Wie der Disney Channel mitteilt, plant er im März sogar ein großes «High School Musical»-Event-Wochenende.Vom 20, bis zum 22. März 2020 wird der Disney Channel noch einmal alle drei Teile der erfolgreichen Musical-Filmreihe «High School Musical» zeigen, die von 2006 bis 2008 diverse Rekorde gebrochen hat. Die mit Ohrwürmern bespickten Geschichten rund um Troy, Gabriella, Sharpay, Ryan und Co. werden von den ersten beiden Folgen der Disney+-Serie «High School Musical: Das Musical: Die Serie» begleitet.Wie bei «The Mandalorian» auf ProSieben gilt: Das soll nur als Vorgeschmack für die restliche Serie dienen und Fernsehende dazu bewegen, ein Disney+-Abo abzuschließen. Noch bis zum 23. März 2020 wird ein vergünstigter Preis für ein Jahresabo angeboten. Eine zweite Staffel von «High School Musical: Das Musical: Die Serie» wird übrigens aktuell produziert. Darin proben die Hauptfiguren aus der neuen Serie für eine Musicalaufführung von «Die Schöne und das Biest».