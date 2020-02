Stallone wirds ärgern: «ALF» ist beliebter als Rocky Balboa

Quotennews

Auch der Sylvester-Stallone-Rennfilm «Driven» war für Nitro kein Erfolg. Bei sixx scheiterten zur Primetime junge deutsche Serien.

Langnasiger Pelzträger schlägt muskelbepackten Boxer: Am Dienstagvorabend startete Nitro in die vierte Staffel der kultigen Sitcomund hatte damit beim umworbenen Publikum einen Stein im Brett. Der Außerirdische und seine liebenswerte Gastfamilie erreichten ab 19.15 Uhr 0,16 und 0,17 Millionen Umworbene, das entsprach starken 2,6 sowie tollen 2,3 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum standen indes 0,32 und 0,34 Millionen Sitcomfans auf der Rechnung. Das glich mauen 1,2 Prozent Marktanteil insgesamt.Ab 20.15 Uhr schickte Nitro dann Rocky Balboa in den Ring, und zwar mit. Der Boxfilm mit Sylvester Stallone stürzte auf eine Reichweite von 0,19 Millionen Filmfans, darunter befanden sich nur zirka 90.000 Werberelevante. Das glich schlechten 0,6 Prozent Marktanteil bei allen und mageren 1,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Ab 22.05 Uhr letztlich ging der Rennsportfilmauf Sendung. Mit 0,22 Millionen Interessenten wurden maue 1,2 Prozent Marktanteil insgesamt erreicht. Zirka 50.000 Werberelevante glichen zudem 1,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei sixx unterdessen flopptenund: Ab 20.15 Uhr kam ein «Think Big!»-Doppel bei den Werberelevanten auf maue 0,9 und 0,8 Prozent, «Die Läusemutter» folgte ab 21.15 Uhr mit miesen 0,5 und 0,9 Prozent.