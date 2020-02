Robin Williams am Abend, ist für sixx quotentechnisch labend

Quotennews

sixx zeigte am Sonntagabend zur besten Sendezeit den Komödienklassiker «Mrs. Doubtfire» und fuhr damit bestens.

Bei sixx war am Sonntag Zeit für ein ungleiches Filmdoppel: Zur besten Sendezeit setzte "die Senderin" aufmit Robin Williams. Die beliebte Komödie kam auf 0,40 Millionen Filmfans ab drei Jahren und bescherte sixx somit großartige 1,2 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,21 Millionen Umworbene führten «Mrs. Doubtfire» sogar zu hervorragenden 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Im Anschluss wurde es bei sixx dann ernster:David Finchersmit Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo und Robert Downey Junior begeisterte ab 22.50 Uhr noch rund 90.000 Interessenten für sich. Der Thriller brachte es damit auf sehr gute 0,8 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten standen akzeptable 1,1 Prozent auf der Rechnung, gemessen wurden etwa 40.000 Umworbene.Nitro wiederum startete mitin den Abend. 0,82 Millionen Krimifans schalteten rein, das bedeutete tolle 2,3 Prozent Marktanteil insgesamt. Ab 21 Uhr folgtenmit 0,93 Millionen und 2,7 Prozent.kam danach auf 0,89 Millionen und sehr beeindruckende 3,2 Prozent. In der Zielgruppe wurden tolle 2,2, 2,4 und äußerst stattliche 3,5 Prozent Marktanteil ermittelt.