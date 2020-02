Mauer Samstag für ProSieben: «Alle gegen Einen» fällt auf neues Tief

Quotennews

Die Live-Show erreichte in der Primetime einen neuen Negativrekord, nicht mal mehr eine Million Zuschauer waren dabei. Auch tagsüber lief es nicht gut für ProSieben.

Quotenverlauf «Alle gegen Einen» 1,26 Mio. / 8,6 %

1,39 Mio. / 9,2 %

1,47 Mio. / 11,2 %

1,13 Mio. / 8,9 %

1,08 Mio. / 9,0 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils samstags, 20.15 Uhr bei ProSieben)

Die App hat zwar wieder funktioniert, doch die einmal verloren gegangenen Zuschauer kamen nicht mehr wieder:ist am Samstag somit auf einen neuen Negativrekord gefallen, beim Gesamtpublikum unterschritt die Live-Show von ProSieben erstmals die Millionenmarke. Nur 0,96 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen um 20.15 Uhr zu, 3,6 Prozent Marktanteil resultierten daraus insgesamt.Bei den wichtigen 14- bis 49-Jährigen kamen nur noch 8,1 Prozent Marktanteil zustande. Damit lag das Format noch hinter dem Ersten («Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen» mit 9,0 Prozent) und dem ZDF («Quiz-Champion» mit 10,4 Prozent). 0,58 Millionen junge Zuschauer waren Elton treu geblieben, in der vergangenen Woche sahen 0,61 Millionen Umworbene zu.Eine Wiederholung vonverzeichnete im Anschluss 8,2 Prozent Markanteil in der Zielgruppe, die Gesamtreichweite ging auf 0,44 Millionen zurück. Äußerst mau sah es tagsüber aus für ProSieben: Hier waren bereits 8,9 Prozent füram Nachmittag das Höchste der Gefühle.enttäuschte am Vorabend mit 6,2 Prozent, was für das Magazin die schlechteste Samstags-Quote seit Juni 2018 darstellt.