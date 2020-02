«Dispatches from Elsewhere» mit Jason Segel ab Mai bei Prime Video

TV-News

Die bei der Berlinale vertretene Miniserie, die im März in den USA startet, hat nun auch in Deutschland eine Heimat gefunden.

Bereits am 24. Februar feiert die zehnteilige Anthologie-Seriebei der Berlinale ihre Weltpremiere, bevor sie dann ab 1. März beim US-amerikanischen Sender AMC zu sehen sein wird. Nun steht fest, dass die Serie ihre Deutschlandpremiere am 8. Mai bei Prime Video hat. Dort wird man zwischen der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung wählen können. Die Serie ist als Miniserien-Anthologie konzipiert, was bedeutet, dass die erste Staffel eine in sich abgeschlossene Geschichte darstellt. Bei Erfolg können dann weitere Staffeln mit neuem Cast folgen.Im Zentrum der zehn Episoden stehen vier scheinbar gewöhnliche Menschen, die das unbestimmte Gefühl haben, dass ihnen etwas im Leben fehlt. Was genau das ist, können sie allerdings nicht sagen. Irgendetwas führt die vier schließlich zusammen und verstrickt sie in ein Rätsel. Sie erfüllen die ihnen vorgesetzten Aufträge und erhalten dabei tiefere Einblicke in die Welt, die ihnen mit einem Mal voller Möglichkeiten und Magie erscheint.Der aus «How I Met Your Mother» bekannte Jason Segel übernimmt eine der Hauptrollen und fungiert zeitgleich als ausführender Produzent. Weitere Hauptcharaktere werden von Sally Field («Maniac»), Richard E. Grant («A Series of Unfortunate Events»), André Benjamin («American Crime») sowie Eve Lindley («Mr. Robot») übernommen. Als Showrunner kommt Mark Friedman («The Forgotten – Die Wahrheit stirbt nie») zum Einsatz.