Neuer Flausch-Content: Ein Hawaiihemdenträger mischt bei «The Masked Singer» mit

ProSieben hat die ersten beiden Kostüme der neuen «The Masked Singer»-Staffel vorgestellt. Ein Faultier und ein glitzerndes Chamäleon hoffen ab sofort auf die Zuneigung der Fernsehnation.

„ So viel kann ich verraten: Wir haben wieder ganz viele überraschende Namen. Ich bin super stolz auf die neuen zehn Stars. Toll, dass sie mitmachen. Die Zuschauer werden staunen, wer da alles drunter steckt. Keine Floskel! Absolut ehrlich!



” Matthias Opdenhövel über die neue Staffel

Vergangenes Jahr waren Millionen von Fernsehenden live mit dabei, wie sich zwischen Matthias Opdenhövel und dem flauschigen, rosafarbenen Monster so etwas wie eine Show-Liebelei aufbäumte. Fernsehdeutschland staunte, als ein Engel die rockigste "Atemlos"-Version der Geschichte dargeboten hat und ein Grashüpfer beschwingt und stilvoll über die Bühne hüpfte. Aber welche Wesen tummeln sich in Staffel zwei auf der-Showbühne? ProSieben gibt während der Wartezeit auf den Staffelstart nach und nach die Antworten. Heute gab es, pünktlich zum Beginn der Straßenkarneval-Hochsaison, die ersten beiden «The Masked Singer»-Kostüme zu sehen.Die große «The Masked Singer»-Rategruppe auf Facebook durfte die ersten zwei Kostüme dieser Staffel zuerst sehen. Damit wollte ProSieben die Facebook-Gruppe für ihr eifriges Raten im Showsommer 2019 belohnen. Und so waren es die engagierten «The Masked Singer»-Fans, die zuerst einen Blick auf einen flauschigen und einen glitzernden Teilnehmer werfen durften: Matthias Opdenhövel begrüßt dieses Jahr bei «The Masked Singer» nämlich ein funkelndes Chamäleon und ein freundliches Faultier in Hawaiihemd und Badelatschen.Die zweite Staffel von «The Masked Singer» läuft ab dem 10. März 2020 immer dienstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Zur Einstimmung auf den musikalischen Ratespaß zeigt ProSieben schon vor dem Staffelauftakt um 20 Uhr ein-Spezial ( mehr dazu ). sixx zeigt, wie schon vergangenes Jahr, stets am Tag nach der ProSieben-Liveshow eine Wiederholung.