Jubiläumsfolge bei «Sturm der Liebe», Neuzugang bei «GZSZ»: Das passiert in den Daily-Soaps in der kommenden Woche, ab 2. März

ARD/Christof Arnold Die Serie macht ihrem Namen alle Ehre: Ziemlich windig wird's in Folge 3333 kommenden Dienstag in «Sturm der Liebe», wie die Figuren Werner und Robert feststellen. Eine Nebel-, zwei Schnee- sowie vier Windmaschinen kamen für die Jubiläumsfolge zum Einsatz und sorgen für abenteuerliche Aufnahmen. Die Kälte und der eisige Wind haben den Schauspielern an diesem Drehtag einiges abverlangt. "Es war ein sehr anspruchsvoller Dreh.", so Schauspieler Lorenzo Patané, der Robert spielt. "Ich bin selber schon sehr gespannt auf die Folge."

Showdown im Duell zwischen Katrin und Felix: Felix Mutter Rosa erfährt zu Beginn der Woche von Katrins Erpressung und versteht nicht, wieso ihr Sohn auch nur eine Sekunde zögert. Der gerät tatsächlich ins Wanken, als er sieht, welche Konsequenzen es für Brenda hätte, wenn sie und Katrin bis zum Äußersten gehen würden. Katrin wähnt sich am Ziel. Unterdessen gerät Brenda einmal mehr mit Nina aneinander, die ihr ein Ultimatum stellt: Sollte sie ihre falschen Anschuldigungen gegen Felix öffentlich machen, könne sie nicht länger bei ihr wohnen. Kann sie das wirklich durchziehen?Als Leon mitbekommt, wie sehr Nina unter Druck steht, ist er für sie da. Die Nähe lässt bei beiden Sehnsucht aufkommen… Schlechte Zeiten herrschen derweil bei Paul. Er hat sich schwer verletzt – und seine Frau Emily hat einen nahen Moment mit dem reichen Aaron. Als Emily jedoch von Pauls Unfall erfährt, ist der nahe Moment mit Aaron vergessen. Sofort eilt sie ins Krankenhaus um an seiner Seite zu sein. Dort erfährt sie, dass Pauls Verletzungen ernst sind.Chiara lässt sich nicht entmutigen und ist trotz aller Rückschläge entschlossen, ihre Karriere weiterhin voranzutreiben. Schließlich muss sie jedoch erkennen, dass es ausgerechnet Niclas ist, der das bisher vereitelt hat. Chiara verlangt schließlich von Niclas, dass er sie unterstützt. Doch dann geraten beide in Streit, und ihr wird klar, dass Niclas sie nie geliebt hat. Ina ist erleichtert, als sie Hilfe bei der Renovierung des Imbiss'' bekommt. Doch die Sache scheint länger zu dauern als erhofft…Derweil wird Ina von Lucie motiviert, nicht aufzugeben und um ihren Job zu kämpfen. Sie kann Marian überzeugen, den Imbiss umzugestalten. Mit der Durchführung steht sie allerdings alleine da.Vanessas Geduld mit Jenny ist zu Ende und sie stellt sie zur Rede. Schockiert muss Vanessa erkennen, wie groß Jennys Hass auf die Steinkamps ist.In der Montagsfolge der Serie nimmt Ringo Jakobs verlockendes Angebot nach kurzem Zögern an und verbündet sich mit ihm gegen Benedikt. Sina verschläft, weil sie ein Schlafmittel genommen hat. Um ihren Tag in der Praxis zu meistern, steuert sie mit Aufputschmittel gegen. Das bleibt nicht unbemerkt. Nika blockt zwar vor Luke noch ab, doch vor Leni gibt sie zu, sich in Conor verguckt zu haben. Leider beruht das nicht auf Gegenseitigkeit.Am Dienstag ist Till am Boden, als Eva das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Noah erhält, doch dann kommt er ihrer Intrige auf die Spur. Als Coco krank wird, erkennen die WGler, dass die rechtliche Verantwortung für Coco dringend geklärt werden muss. Easy überrascht Ringo mit einer Idee. Leni erfährt, dass Jana früher in Paco verknallt war, und hofft, doch noch erfolgreich den Amor spielen zu können…Außerdem noch diese Woche: Als Sarah droht, Nikas Gefängnisvergangenheit herauszufinden, muss Nika in ihrer Not Conor um Hilfe bitten.Mike ist extrem erleichtert, als Kim sich vor Basti und Paula eine Notlüge einfallen lässt, warum sie die Drogen genommen hat. Trotzdem plagt ihn sein schlechtes Gewissen sehr. So sehr, dass er es kurz darauf nicht übers Herz bringt, Paulas Liebeserklärung angemessen zu erwidern. Daraufhin glaubt diese, dass Mike sie nicht liebt, was ihn ziemlich in die Bredouille bringt. Er beschließt, Paula die Wahrheit über sich und Kim zu beichten.Milla kann unterdessen nicht glauben, welches unmoralische Angebot Henry ihr da gerade unterbreitet hat. Auch wenn zwischen den beiden zweifellos eine sexuelle Spannung besteht, lehnt sie entschieden ab. Am nächsten Tag holt sie jedoch die Realität wieder ein - die Showgirls stehen erneut ohne Jobs da. Obwohl Millas Mitbewohner sie zunächst in ihrer Entscheidung bestärken, kann Olivia sie schließlich doch zum Umdenken bewegen: Milla beschließt, auf Henrys Angebot einzugehen, zumal sie ihn wirklich heiß findet. Gleichzeitig stellt sie ihm gegenüber deutlich klar, dass ihrerseits keinerlei Gefühle im Spiel sind. Als Henry sie hinhalten will, um noch mehr Zeit mit ihr zu verbringen, wird Milla bewusst, dass er sie vollkommen vereinnahmt. Das kann sie nicht zulassen - und plant Revanche. Wenig später lockt sie Henry in eine Falle, die es in sich hat. Geht sie zu weit?Vivi ist total aus dem Häuschen, als sie die einmalige Chance bekommt, bei Leroux, einem angesagten Prof ihrer Gesangsschule, vorsingen zu dürfen. Leider fällt dieser ein vernichtendes Urteil: Er findet sie zu langweilig und behauptet, dass man es ihrer Stimme anhört, dass sie noch nie richtig gelebt hat. Enttäuscht zieht sich Vivi zurück und lässt sich von ihren Freunden auffangen. Doch als Olivia stichelt, dass sie genau weiß, was Leroux meint, ist Vivi angestachelt, es sich und den anderen zu beweisen.Trotz leichter Zweifel stimmt Lea widerwillig zu, Oskar zur Hausparty seiner Schulfreundinnen zu begleiten. Auf der Party angekommen muss sie allerdings resigniert feststellen, dass diese Idee doch nicht so prickelnd war. Nicht nur, dass Oskar von seinen Freunden vereinnahmt wird und bei dummen Teenie-Party-Spielen mitmacht, sondern sie bekommt auch eine üble Lästerattacke einiger Mädels mit, für die sich Oskar rächen will.Diego geht am Morgen mit Charlie und Mathilda spazieren. Als sie ein paar ehemalige Mitschülerinnen von Charlie treffen und diese im Anschluss ein langes Gesicht macht, erfährt Diego, dass die junge Mutter auch gerne wieder zur Schule gehen würde, um ihr Abitur nachzuholen. Diego fühlt sich als ihr Patenonkel sofort gefordert und hat schon eine Idee, wie sie ihr das ermöglichen können. In der WG macht er mit Beate und Patrick einen Plan, wer sich wann um das Kind kümmert, wenn Charlie Schule hat.Außerdem: Der verzweifelte Olli gerät in Bedrängnis, als er, um seiner Freundin zu gefallen, von einem von Stellas Freunden einen Auftrag als Motivationscoach annimmt, ohne auch nur ansatzweise Ahnung von der Materie zu haben.Astrid klärt Tina am Montag beiläufig darüber auf, dass ihr gemeinsamer Vater ihre Mutter gewohnheitsmäßig betrogen hat. Tina bezichtigt Astrid daraufhin der gemeinen Lüge. Schnell wird klar, dass Tinas romantische Vorstellung von Liebe nicht mit der nüchternen Sicht Astrids zusammenpasst. Als Astrid einen Rosenstrauß von Henning ironisch kommentiert, führt Tina ihrer Schwester vor Augen, dass sie zu feige ist, mit ganzem Herzen zu lieben! Alex ist schockiert, als er begreift, welches Ausmaß der Betrug hat, in den Judith sich von Gregor hat verwickeln lassen.Cem leidet unter Amelies Launen und dem Wissen, dass sie ihm etwas verschweigt. Dann findet Cem den positiven Schwangerschaftstest und ist überglücklich über die Aussicht, Vater zu werden. Amelie zieht ihm den Boden unter den Füßen weg, als sie ihm sagt, dass sie abtreiben wird. Die krebskranke Carla sieht ihrem Geburtstag betont vorfreudig entgegen. Bis Johanna sie dazu bringt, ihre Angst einzugestehen, dass es ihr letzter Geburtstag sein könnte. Johanna rät zum bewussten Erleben statt Flucht.Ein Schneesturm steht an – es wird ungemütlich in der am Dienstag ausgestrahlten Folge 3333: Im offiziellen Pressetext heißt es: Während draußen ein Gewitter tobt, macht sich Eva auf den Weg zu einem Arzttermin. Doch im Aufzug platzt völlig unerwartet Evas Fruchtblase und die erste Wehe setzt ein. Genau in diesem Moment beginnt das Licht zu flackern und der Aufzug bleibt stehen: Nachdem Tim Eva aus dem Fahrstuhl befreien konnte, versuchen sie, möglichst schnell ins Krankenhaus zu gelangen. Doch das starke Gewitter hält Bichlheim weiter in Atem. Durch eine Schlammlawine ist die Zufahrtsstraße blockiert und der "Fürstenhof" von der Außenwelt abgeschlossen. Wird Eva ihr Baby gesund zur Welt bringen? Aufgrund der blockierten Zufahrtsstraße macht sich Robert zu Fuß auf den Weg, um bei der Geburt an Evas Seite zu sein. Werner will seinen Sohn nicht alleine lassen und begleitet ihn durch den Schneesturm. Werden die beiden es unbeschadet zum "Fürstenhof" schaffen? Hildegard und Alfons trotzen dem Sturm in ihrer gemütlichen Küche. Ein lautes Scheppern draußen lässt sie jedoch aufhorchen. Jemand hat ihr Rosentor angefahren und Fahrerflucht begangen! Wie viel Unheil wird in dieser stürmischen Nacht noch passieren?Die Frage der Woche dreht sich diesmal um RTLs «Alles was zählt», wo die Kluft zwischen Tochter Jenny und den Eltern Simone und Richard immer tiefer wird. Wie soll es weitergehen? Was meint Ihr?Joanna Semmelrogge, bekannt aus «Rote Rosen» (Figur Rosa) ist kommende Woche erstmals als Melanie Fehrmann in «GZSZ» zu sehen.