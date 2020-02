Primetime-Check

Wie kam am Montagabend das informative Programm im Ersten an? Wie lief es für die Filme auf Kabel Eins?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 55,2%

14-49: 62,1%

Das ZDF fesselte mit5,59 Millionen Menschen an die Mattscheiben. Damit waren tolle 18,0 Prozent Marktanteil drin. 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zur besten Sendezeit zu sehr tollen 7,9 Prozent. Dasschloss ab 21.45 Uhr mit guten 14,4 und tollen 7,6 Prozent an.beendete die Primetime mit 2,58 Millionen Filmfans sowie mit sehr guten 14,7 Prozent Marktanteil bei allen und mit tollen 7,7 Prozent bei den Jüngeren. RTL hielt mitdagegen. 4,01 Millionen Ratefüchse schauten rein. Das führte zu starken 13,3 Prozent Marktanteil. 1,19 Millionen Umworbene bedeuteten sehr gute 14,0 Prozent in der Zielgruppe.schloss mit tollen 11,2 und sehr guten 13,4 Prozent Marktanteil an. Insgesamt 2,35 Millionen Wissbegierige schauten rein. Im Ersten erreichte3,58 Millionen Wissbegierige, somit kamen gute 11,5 Prozent Marktanteil insgesamt zustande. Die Jüngeren schauten ab 20.15 Uhr zu sehr guten 8,0 Prozent rein.folgte mit mäßigen 9,6 Prozent bei allen und sehr guten 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 22.15 Uhr erreichten die12,8 und 10,5 Prozent.beendete die Primetime mit 1,22 Millionen Interessenten und mit mauen 7,3 Prozent bei allen sowie mit akzeptablen 6,4 Prozent bei den Jüngeren.ProSieben eröffnete den Abend mit einer Doppelfolge. 1,39 und 1,17 Millionen Fernsehende schauten rein. In der Zielgruppe wurden sehr gute 11,5 und passable 9,8 Prozent Marktanteil eingefahren. Vier Folgenfüllten die restliche Primetime aus. 1,15 bis 0,97 Millionen Sitcomfans wurden gemessen. Bei den Umworbenen kamen 9,2 bis sehr tolle 14,1 Prozent Marktanteil zustande. Sat.1 kam mitab 20.15 Uhr auf gerade einmal 1,21 Millionen Interessenten. Das führte zu mageren 4,1 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten waren wenigstens akzeptable 7,3 Prozent drin.beendete die Primetime mit 0,41 Millionen Wissbegierigen. Das führte zu miesen 2,1 Prozent bei allen und 3,4 Prozent in der Zielgruppe.Zwei Folgenbescherten RTLZWEI 1,09 und 1,08 Millionen Neugierige. Sehr gute 3,5 und 3,7 Prozent kamen insgesamt zusammen. Bei den Umworbenen standen sehr tolle und starke 7,6 und 8,2 Prozent auf dem Papier.schloss mit 0,50 Millionen und mit mäßigen 2,4 respektive akzeptablen 5,0 Prozent an. Kabel Eins sprach mit1,03 Millionen Filmfans an, danach holte0,49 Millionen Comicfans an die Fernseher. In der Zielgruppe standen tolle 7,0 und passable 5,1 Prozent Marktanteil auf der Uhr. VOX erreichte mit0,98 Millionen Fernsehende. Mit 3,3 und 5,0 Prozent Marktanteil lief es bei allen und bei den Jüngeren mau.beendete den Abend mit 0,55 Millionen Interessenten und mit 3,7 sowie 5,0 Prozent.