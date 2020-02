Staffelrekord für «Kitchen Impossible», aber schwere VOX-Schlappe mit neuem «Antik-Duell»

Quotennews

Freud und Leid können manchmal eben nah beieinander liegen.

Die gute Nachricht für den Kölner Sender VOX an diesem Montagmorgen: Die dritte Episode der laufenden Staffel vonhat sich auf einen Staffelrekord gesteigert. Das erneut rund 200 Minuten lange Format erreichte bei den klassisch Umworbenen sehr erfolgreiche 12,9 Prozent Marktanteil. Zuvor kam die Sendung mit Tim Mälzer auf 12,2 sowie 11,0 Prozent – war also in jedem Fall ein absoluter Erfolg. Diesmal schauten nun 1,81 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, 200.000 mehr als sieben Tage zuvor und rund 110.000 mehr als vor zwei Wochen.Aber nicht alles lief am Sonntag wie geschmiert. Am Vorabend probierten die Kölner ab 18.10 Uhr ein neues Format;, das aber böse auf der Nase landete. Nachdem das Lead-In «auto mobil» auf sechs Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam, holte der Neuling nur richtig schwache 2,8 Prozent Marktanteil. Die Reichweite beim Publikum ab drei Jahren sank von einer Million beim Motor-Magazin auf 0,67 Millionen beim «Antik-Duell».In «Das Antikduell» begaben sich die eineiigen Zwillinge Alexander Klaus und Manfred Stecher, beide leidenschaftliche Antiquitätensammler, auf einen gemeinsamen Roadtrip durch Belgien um herauszufinden, wer das bessere Gespür für Trödel, Schnäppchen und Schätzchen hat. Am Ende wurde abgerechnet, wer von ihnen mehr Gewinn erzielt und das Antikduell für sich entschieden hat.