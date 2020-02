Viertelfinale steht: Drei von vier DFB-Pokal-Spielen im Free-TV

TV-News

Nach der Auslosung am Sonntag hat der DFB nun den genauen Zeitplan für das Viertelfinale im DFB-Pokal festgelegt.

Am Sonntagvorabend zog Losfee Cacau ab 18 Uhr vor 2,83 Millionen TV-Zuschauern die Ansetzungen für das Viertelfinale im DFB-Pokal. Als großer Kracher kam das Duell zwischen Schalke 04 und Rekordmeister Bayern münchen heraus. Nun hat der DFB festgelegt, wann welche Mannschaften starten werden. Zudem steht damit auch fest, welche Spiele wo im TV zu sehen sein werden.Am Dienstag, den 3. März dürfen sich Fußballfans zur besten Sendezeit auf das große Highlight des Viertelfinales freuen. Ab 20.45 Uhr wird die Partie zwischen den Königsblauen und den Bayern im Ersten zu sehen sein. Zudem überträgt das Spiel natürlich auch Sky im Pay-TV live und in voller Länge. Bereits am Vorabend werden sich die Überraschungsmannschaft aus Saarbrücken und Erstligist Fortuna Düsseldorf duellieren. Die Begegnung, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird, wird die einzige sein, die nicht im Free-TV zu sehen sein wird, sondern nur bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt wie gewohnt alle Partien des Pokals.Am Mittwoch dürfen dann auch die Kollegen von Sport1 mit Experte Stefan Effenberg ran. Der Sportsender überträgt am 4. März ab 18.30 Uhr die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Die Frankfurter Eintracht, die überraschenderweise Vorjahres-Finalist Leipzig aus dem Pokal werfen konnte, wird ab 20.30 Uhr im Ersten auf Werder Bremen treffen, die sich ebenfalls nicht verstecken brauchen. Im Achtelfinale setzten sich die Bremer Abstiegskandidaten gegen niemand geringeren als Borussia Dortmund durch. Wie heißt es so schön: “Der Pokal schreibt eben seine eigenen Gesetze” - und so dürfen sich sich die Zuschauer im März wieder auf einige spannende Partien freuen. So viel DFB-Pokal im Free-TV wie in dieser Saison, gab es schon lange nicht mehr.