Julia Beautx  kreative Unterhaltungs-YouTuberin mit Charme

YouTuber

Die Influencerin steht knapp vor den 2-Millionen-Abonnenten und ist schon lange Zeit mit ihren unterhaltsamen Videos auf Erfolgskurs.

Julia Beautx seit 2013 auf YouTube

1,99 Millionen Abonnenten (Kanal: Julia Beautx)

676.000 Abonnenten (Kanal: BeautxVlogs)

2,5 Millionen Abonnenten (Plattform: Instagram)

390 Millionen Aufrufe (YouTube Gesamt)

Stand: 30.01.2020

Julia Beautx ist eine deutsche YouTuberin, die auf ihrem gleichnamigen Kanal meist einmal die Woche Videos aus dem Unterhaltungs- und Lifestyle-Bereich hochlädt. Seit 2013 ist die 20-Jährige, die weder ihren Nachnamen noch ihren Wohnort öffentlich bekannt gegeben hat, auf YouTube aktiv und startete anfangs einen Beautykanal rund um Mode und Make-Up mit zahlreichen Hauls, DIYs, Routinen oder Favoriten-Videos. Mit der Zeit hat sie ihren Content vor allem auf Unterhaltungs-Videos umgestellt und veröffentlicht nun beispielsweise diverse Challenges, Videos mit ihrer kleinen Schwester oder 24-Stunden-Experimente. Zusätzlich lassen sich auf ihrem Kanal auch zwei Musik-Videos aus dem Jahr 2019 mit den Titeln „Immer du“ und „Komm wieder“ finden. Bekanntheit erlangte Julia ebenso durch ihre Nebenrolle in dem Film «Das schönste Mädchen der Welt» und in der ZDF-Serie «Frühling». Die YouTuberin betreibt zusätzlich noch den Zweitkanal BeautxVlogs, wo sie ihre Zuschauer zu aktuellen Ereignissen aus ihrem Leben mitnimmt.Etwa drei Jahre hat sie gebraucht, um ihre Reichweite auf eine Million Abonnenten wachsen zu lassen und weitere drei Jahre später steht sie kurz vor der 2-Millionen-Marke. Ihre Zielgruppe – vor allem Mädchen im Teenageralter – begeistert sie mit ihrer offenen und freundlichen Art, sowie ihren verschiedenen kreativen Videoideen. Für jeden ist etwas dabei, wenn Julia beispielsweise herausfinden will, wie die Arbeit bei der Polizei aussieht, Challenges mit bekannten YouTubern wie Julien Bam, rezo und Joey’s Jungle dreht oder 24 Stunden auf dem Dachboden verbringt. 2019 hat sie bei den Nickelodeon Kids‘ Choice Awards Deutschland, Österreich, Schweiz die Auszeichnung in der Kategorie Lieblings Social-Star gewonnen.Wie die meisten YouTuber hat auch Julia inzwischen ihre eigene Modekollektion „Hangry“ veröffentlicht, die man seit Dezember 2018 in einem Online-Shop erwerben kann. Schon davor gründete sie in Zusammenarbeit mit ihrem Multi-Channel-Netzwerk Studio 71 und Flaconi die Beautymarke „BEAUTXful“ und verkaufte eine Handcreme. Auch Schülerkalender mit DIYs, Rezepten und Beauty-Tipps brachte sie ab dem Schuljahr 2018/2019 auf den Markt und seit dem Sommer 2019 sind zwei Parfums der Influencerin bei Rossmann erhältlich. In der Kritik stand die YouTuberin allerdings, als sie auf Instagram Produkte der Diätfirma „Shape World“ bewarb. Vor allem junge Mädchen, die möglicherweise sowieso an ihrem Gewicht zweifeln, sehen Julia als ihr Vorbild an. Wenn die schlanke 20-Jährige nun damit wirbt, abnehmen zu wollen, würde dies viele ihrer Fans dazu veranlassen, selbst ihr Gewicht zu hinterfragen und eventuell sogar in einen Schlankheitswahn treiben. Doch auch diese Problematik hat ihrer Beliebtheit keinen Abbruch getan und sie befindet sich weiterhin auf großem Erfolgskurs im Internet.