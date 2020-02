«Der Alte» geht ab März in eine neue Runde

TV-News

Die beliebte Krimiserie «Der Alte» wird um acht neue Folgen fortgesetzt. Diese gibt es ab März im ZDF zu sehen.

Das ZDF gab vor kurzem den Ausstrahlungstermin für acht neue Folgen vonbekannt. Demnach werden diese freitags, ab dem 20. März, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zudem haben die Zuschauer die Möglichkeit, sich die einzelnen Folgen bereits eine Woche vor dem eigentlichen Sendetermin auf Abruf in der Mediathek anzuschauen.In den neuen Folgen geht es zu Beginn um einen mysteriösen Todesfall in einer Seniorenresidenz. Zunächst heißt es, dass die ältere Bewohnerin an einer natürlichen Ursache gestorben sei, doch ihre Zimmernachbarin, Isa von Wangenheim, glaubt nicht daran. Aus diesem Grund bittet sie den Hauptkommissar Richard Voss der Sache nachzugehen. Voss geht der Todesursache sofort auf den Grund und merkt kurz darauf, dass Isa von Wangenheim recht hat. Demnach wurde die Bewohnerin, Radka, anscheinend erstickt. Im Laufe der Ermittlungen merkt Voss, dass es in der Seniorenresidenz einige verdächtige Personen gibt, die als Täter in Frage kommen. Zudem deckt er dubiose Vorgänge auf, in die der Heimleiter, aber auch manche Pflegekräfte involviert sind.In den neuen Folgen spielt Jan-Gregor-Kemp erneut den Hauptkommissar Richard Voss. Zudem sieht man wieder Stephanie Stumph als Annabell Lorenz und Ludwig Blochberger als Tom Kupfer. Thimo Meitner verkörpert den IT-Spezialisten Lenny Wandmann und Christina Rainer stellt die Gerichtsmedizinerin Franziska Sommerfeld dar. In der ersten Folge spielt die aus der «Schwarzwaldklinik» bekannte Schauspielerin Gaby Dohm die Seniorin Isa von Wangenheim.Die bisherigen Ausgaben von «Der Alte» erreichten regelmäßig mehr als fünf Millionen Zuschauer im ZDF . Die Serie gibt es bereits seit dem Jahr 1977.