«Think Big!»-Hauptdarstellerin Hanna Plaß: 'Die Serie erinnert mich stark an echte Sitcom-Hits wie «Friends» oder «Roseanne»'

Interview

Sat.1 lädt den Fun Freitag neu auf; unter anderem mit einer besonderen "Gründerinnen"-Comedy. Wir haben dazu Hauptdarstellerin Hanna Plaß interviewt.

Alles zur neuen Sat.1-Serie Story: Die Kölner Plattenbau-Girls Nicole und Ebru träumen von ihrer eigenen Nagelstudiokette "Spirit Fingers". Doch ohne Businessplan, Schulabschluss oder Ausbildung gibt es auch keinen Kredit von der Bank. Trotz aller Hindernisse lässt sich Nicole nicht beirren und denkt ganz groß: Für rund 70 Euro kauft sie sich ein gefälschtes Abitur und beschließt, BWL zu studieren, um in drei Jahren beruflich durchstarten zu können

Folge 1: Mit einem gekauften Abitur begibt Nicole sich in die gnadenlose Welt der Betriebswirtschaftslehre, die sich schnell als hartes Pflaster entpuppt, auf dem nur die Besten überleben können. Zu allem Übel steht auch noch ein Test an - doch Nicole hat auch hierfür schon eine Lösung parat ...

Die Crew: Neben Hanna Plaß spielen noch Yasemin Cetinkaya, Milena Dreißig, Vivien Sczesny oder Anselm Ferdinand Bresgott mit. Die Bücher kommen von Frederik Hunschede und Elena Senft. Regie: Wolfgang Groos.

Ehrlich gesagt: Ich habe damals das Buch zum Piloten gelesen und war sofort begeistert. Ich bin umgehend in den nächsten Laden gegangen und habe mich mit Nagellacken und ähnlichem Zeug eingedeckt. Es hat mich ein bisschen an früher erinnert, als ich jünger war und immer im Schlecker stand, um zu schauen, was es dort alles gibt. Meine Freundinnen und Freunde, denen ich die Nägel gezeigt habe, die ich während der zweimonatigen Drehzeit trug, sagten zunächst, „Oh mein Gott, wie schlimm“, wollten dann aber doch auch mehr Details über das Projekt wissen.Ich habe noch nie so lange am Stück gedreht. Wenn man am Theater arbeitet, dann probt man vor der Premiere schon mal sechs Wochen am Stück. Wir hatten jetzt 42 Drehtage, haben manchmal 13 Stunden am Tag gedreht. Das war toll und anstrengend zugleich. An was ich mich gut erinnere: In der Mitte dieser Zeit haben wir vor allem die Familienszenen gedreht, sind dafür in ein Studio gegangen. Als wir nach zweieinhalb Wochen draußen weitergedreht haben, war das für mich ein echter Kontrast. Ich glaube, ich war ein bisschen überfordertSehen Sie, ich denke, dass bei Serien grundsätzlich Netflix neue Standards gesetzt hat, was die Entwicklung einzelner Charaktere angeht. Am Ende aber muss ich sagen, dass ich manchmal auch fernsehe, um einfach ein bisschen abzuschalten. Ich persönlich zum Beispiel mag Romantic Comedys total gerne und habe unglaublich viele davon gesehen. Die Leute wollen sich abends, gerade nach einer anstrengenden Woche, einfach mal entspannen und sitzen deshalb vor dem Fernseher. «Think Big!» behandelt dazu auch Themen, die nah an den Menschen dran sind. Es geht um sozialen Aufstieg, was absolut relevant für unsere Gesellschaft ist und uns alle beschäftigt. Meine Figur etwa kommt ja aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie.Ja, das ist ein großes Problem bei uns in Deutschland – nicht jeder hat die gleichen Chancen auf Bildung. Die beiden Mädels sind extrem begabt und fähig, aber sie haben keinen klassischen Schulabschluss. Dafür ist hauptsächlich ihre schwierige soziale Situation verantwortlich. Daher stellt man ihr Vorhaben direkt in eine Ecke und es gibt zahlreiche Rufe, dass das Ganze unmöglich zu schaffen sei.Man kann schon das Gefühl haben, dass vielen Menschen gar keine Chance gegeben wird.Ich kann nur für die Struktur von «Think Big!» sprechen – wenn ich hier auf den A-Plot, den B-Plot und Punchlines schaue, dann erinnert mich das stark an echte Sitcom-Hits wie «Friends» oder «Roseanne».70 Euro!Es ist larger than life und das ist auch so gewollt. Wir sind in vielen Punkten immer einen Tatsch drüber. Es soll immer eine gewisse Selbstironie mitschwingen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht.Ich bin eine Kichernudel. Ich lache sehr viel und über alles. Manchmal lache ich und muss später erklären, wieso überhaupt. Es sind meistens sehr situative Sachen. Ich schaue Menschen unglaublich gerne zu – und es ist doch wunderbar, wenn man Freude daran hat, sich auf seine Mitmenschen einzulassen.Das ist eine sehr schwere Frage. Es ist meine erste TV-Produktion dieser Größe. Es ist jetzt quasi wirklich das erste Mal der Fall, dass die Quote darüber entscheidet, ob ein Projekt von mir fortgesetzt wird. Ich weiß, dass wir für einen Privatsender arbeiten und der Erfolg darüber definiert wird, wie viele sich die Serie anschauen. Für mich bedeutete die Arbeit am Set viel Spaß und daher hoffe ich, dass auch ganz viele Menschen Spaß an unserer Serie haben werden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ob es dann genug sein werden oder nicht, das hängt von vielen verschiedenen anderen Dingen ab, die ich aber nicht mehr beeinflussen kann.