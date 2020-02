Deluxe Music strahlt ab sofort rund um die Uhr Musikvideos aus

TV-News

Der deutsche Fernsehsender, dessen Quoten im vergangenen Jahr neue Höchstwerte erzielten, setzt jetzt 24 Stunden pro Tag auf Musik.

Wie Deluxe Music am Montag mitteilte, will der Sender ab sofort auch nachts zwischen 1.00 und 6.00 Uhr Musikvideos ausstrahlen. Dies soll die sogenannten „Nightflights“ ersetzen, bei denen bislang Nachtaufnahmen von Metropolen auf der ganzen Welt mit Chill Out-Musik unterlegt wurden. Außerdem startet die Morning Show in Zukunft ab 5.00 Uhr und der ganze Zeitraum zwischen 1.00 und 8.00 Uhr nachts und morgens wird durchgängig frei von Werbung bleiben.Laut dem Content-Verantwortlichem Stephan Schwarzer wurden 2019 neue Höchstwerte von vier Millionen Zuschauern am Tag erzielt. Dies stellt eine Steigerung um 1,2 Millionen Fernsehenden im Vergleich zu den vorherigen Spitzenwerten dar. Mit 0,9 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 18 und 34 Jahren stieg diese Quote gegenüber dem Vorjahr um 31 Prozent an. Außerdem wird zurzeit an neuen Formaten, dem Ausbau der Partnerschaften und der Erweiterung des Musikportfolios gearbeitet. Die aktuellen Neuerungen im Nachtprogramm bilden dabei den Anfang für eine deutliche Erweiterung der Musikangebote im Jahr 2020.Des Weiteren betont der Musiksender, dass auch im Januar dieses Jahrs neue Spitzenwerte erzielt wurden. Der Marktanteil von 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen stellt hier eine Steigerung um 17 Prozent gegenüber dem entsprechenden Monat 2019 dar. Auch in der Zielgruppe ab drei Jahren wurde im Januar 2020 mit 1,5 Millionen Fernsehzuschauern ein neuer Höchstwert mit einem Plus von acht Prozent im Hinblick auf das Vorjahr erreicht.