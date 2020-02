Netflix setzt «Soundtrack» nach nur einer Staffel ab

US-Fernsehen

«Soundtrack» erschien erst am Ende des vergangenen Jahres. Trotzdem verkündete Netflix nun, dass man die Serie absetzten wird.

Die Musical-Drama-Serieerschien erst am 18. Dezember 2019 und wird nun nach nur einer Staffel wieder abgesetzt. Die Serie wurde ursprünglich von 20th Century Fox bestellt, kam aber letzten Endes zum Streaming-Riesen Netflix . Die erste Staffel umfasst zehn Episoden und handelt von mehreren jungen Personen, welche alle auf eine bestimmte Art und Weise mit der Musikindustrie in Verbindung stehen. Ebenfalls gibt es mehrere Liebesgeschichten, welche im Laufe der ersten Staffel erzählt werden.Warum die Serie nach nur einer Staffel abgesetzt wurde, weiß man nicht genau. Allerdings kann es sein, dass die Zuschauerzahlen unter den Erwartungen blieben. Denn im Dezember 2019 veröffentlichte der Streamingdienst neben «The Witcher» und «You» auch noch weitere sehenswerte Produktionen. Deshalb entschieden sich die meisten Menschen wahrscheinlich gegen «Soundtrack». Wie der Serienschöpfer Joshua Safran bei Twitter schrieb, fühle es sich für ihn so an, als ob die Serie nie veröffentlicht wurde, da sie kaum Aufmerksamkeit bekommen hätte. Trotz alledem können die Fans die Serie mit einem ruhigen Gewissen hinter sich lassen, da die erste Staffel nicht mit einem Cliffhanger endete, sondern mit einem richtigen Schluss.Hauptdarsteller von «Soundtrack» ist Paul James. Er stellt in der Serie den Witwer Sam Hughes dar, welcher mehrere Jobs hat, um für sich und seinen Sohn zu sorgen. Ebenfalls sieht man Callie Hernandez als Nellie O’Brien und Marianne Jean-Baptiste als Sams Tante, welche unter anderem ein Restaurant leitet. Die frühere Tänzerin und nun als Sozialarbeiterin arbeitende Joanna Kassem wird von Jenna Dewan gespielt. Zudem gibt es noch Dante Sand. Er war mal im Gefängnis und wird von Jahmil French verkörpert.