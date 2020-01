Sky Media vermarktet künftig Video-On-Demand-Portal Watch4

Vermischtes

Die Mediathek Watch4 vertraut ihre Vermarktung ab sofort exklusiv dem Digitalvermarkter Sky Media an.

„ Mit der Vermarktung von Watch4 setzen wir den Startschuss für unser digitales Mandantengeschäft und treiben das digitale Wachstum von Sky Media konsequent weiter voran. ” Ralf Hape, Sky Media

Der Multiscreen- und Digitalvermarkter Sky Media erweitert seinen Kundenkreis: Wie das Unternehmen bekannt gibt, hält es künftig das exklusive Vermarktungsmandat des Video-On-Demand-Portals Watch4. Die deutschsprachige Web-Mediathek umfasst sowohl Filme und Serien als auch Magazine und Sportinhalte. Derzeit blickt sie nach eigenen Angaben auf monatlich über 22 Millionen Views.Ralf Hape, Vice President Sales bei Sky Media lässt sich in einer Pressemitteilung wie folgt über diesen neuen Kunden zitieren: "Mit der Vermarktung von Watch4 setzen wir den Startschuss für unser digitales Mandantengeschäft und treiben das digitale Wachstum von Sky Media konsequent weiter voran. Watch4 ergänzt unser hochwertiges Entertainment-Portfolio in digitalen Umfeldern um vielfältigen, attraktiven Content und starke Reichweiten."Philipp Rotermund, CEO bei Video Solutions AG, ergänt unterdessen: "Nach unserem sehr erfolgreichen Start der Zusammenarbeit mit den Kollegen von Sky Media in UK, freue ich mich jetzt auch in Deutschland mit Sky Media einen starken Partner an unserer Seite zu haben."