«Lucy» kratzt für VOX an der Zweistelligkeit

Quotennews

Für den Kölner TV-Sender war es ein erfolgreicher Donnerstag.

Der in Köln sitzende Fernsehsender VOX hat sich am Donnerstag gegen starke Konkurrenz beeindruckend behauptet. Der Spielfilm, der ab 20.15 Uhr zu sehen war, punktete mit tollen 9,4 Prozent Marktanteil bei den Fans im Alter von 14 bis 49 Jahren. Insgesamt schauten 2,02 Millionen Menschen ab drei Jahren den Streifen. Direkt im Anschluss hatten die Kölner dann den Filmim Angebot.Ab 22 Uhr landete dieser noch bei rund 1,21 Millionen Zusehenden ab drei Jahren. Mit 8,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blieb VOX auf der Überholspur. So platzierte man sich etwa klar vor Sat.1 . Auch beim Bällchensender liefen am Donnerstagabend zwei Spielfilme. Doch(20.15 Uhr) und(22.45 Uhr) landeten bei gerade einmal 6,6 sowie 7,4 Prozent Marktanteil und somit im für Sat.1-Verhältnisse wenig ruhmreichen Bereich. 1,01 und 0,54 Millionen Menschen sahen zu.In der 19-Uhr-Stunde lagen beide Sender fast gleich auf: VOX holte mit1,31 Millionen Zuschauer, Sat.1 kam mitauf 1,30 Millionen. Der Unterschied lag bei den jungen Leuten: Während das Kochformat 0,44 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer hatte (7%), lag die von Hugo Egon Balder präsentierte Panelshow in Sat.1 bei nur 0,40 Millionen und entsprechend bei schwächeren 6,2 Prozent Marktanteil.