Start von Staffel 15: Heidi wird mit #GNTM Marktführer in der Primetime

Quotennews

Dennoch: An die Werte des Staffelstarts vor einem Jahr knüpfte die Modelshow diesmal nicht ganz an.

Staffelstarts von #GNTM 2016: 2,72 / 16,4%

2017: 2,63 / 17,7%

2018: 2,22 / 16,7%

2019: 2,28 / 17,9% Zuschauer ab drei in Mio., Quote 14-49

Einige Wochen früher als zuletzt, nämlich schon Ende Januar, startete ProSieben die neue und inzwischen 15. Runde von. Die Staffel ist Teil eines neuen Vertrags des Senders mit Heidi Klum, der eine Laufzeit bis 2025 hat. Viele weitere Runden von #GNTM sind also gesichert. Und bei den weiterhin hervorragenden Quoten dürfte genau diesen auch nichts im Wege stehen. Die erste von 17 neuen Folgen, die in diesem Jahr laufen sollen, holte bei den klassisch Umworbenen die Marktführung in der Primetime. Die gemessene Quote lag bei 16,8 Prozent. Das ist ein großer Erfolg für ProSieben, der Staffelstart der 14. Season im Vorjahr war aber trotzdem ein noch größerer Hit. Damals wurden sogar 17,9 Prozent ermittelt.In diesem Jahr kam die bis kurz nach 23 Uhr dauernde Ausgabe, die großteils im Olympia-Park in München aufgezeichnet wurde, auf 2,02 Millionen Zuseher. Das sind 0,26 Millionen weniger als im Vorjahr. Das Absinken der Reichweiten dürfte deutlich mit dem sich ändernden TV-Konsum zusammenhängen, den die Quotenmessung in Deutschland aber nicht zureichend abbildet. Gerade die junge Generation verfolgt Sendungen wie diese eher auf Abruf und auf mobilen Devices. So steht #GNTM auch vollkommen flexibel bei Joyn zum Anschauen bereit.Nach «Germany’s Next Topmodel» folgte am Donnerstagabend im ProSieben-Programm eine neue-Ausgabe. Das einstündige Magazin kam ab 23.10 Uhr noch auf 0,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, bei den klassisch Umworbenen wurden 14,9 Prozent Marktanteil erzielt. Die Reichweite in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre sank von 1,35 Millionen (bei der Casting-Show) auf 0,61 Millionen während des Lifestyle-Magazins.