«Rostlaube» und «Ab ins Beet»: Zwei VOX-Dauerrenner kehren zurück

TV-News

Da sind die zwei Erfolgssendungen wieder: Der Sonntag bei VOX wird ab Ende Februar rostig und blumig.

Autoexpertin Panagiota Petridou meldet sich erneut zum Dienst: Bei VOX geht bald wiederan den Start. Der Privatsender wird sechs neue Ausgaben seines Dauerrenners ab Sonntag, den 23. Februar 2020 ausstrahlen, und zwar wöchentlich um 18.10 Uhr. Im Staffelauftakt geht es um die 29-jährige Nadine Maecker aus Hamburg. Dort lebt sie mit ihren beiden Kindern Leonie (8) und Laura (5) und will schnell ihre spontan gekaufte Rostlaube, einen roten VW Polo aus dem Jahr 1996, loswerden.Am selben Tag startet auchin eine neue Staffel. Immer sonntags gibt es ab 19.10 Uhr neue Geschichten aus deutschen Gärten zu sehen. Die neue Staffel umfasst 16 Folgen. Der Staffelauftakt blickt unter anderem auf den Bochumer KGV "Friedlicher Nachbar", wo ein Holzpferd einzieht.Dafür holt sich Claus Hilfe von Henrik und Blockhausbauer Jörg. Außerdem gibt es in der ersten Folge der Staffel ein Wiedersehen mit Nicole und Thomas: Trotz Hitze geht es bei ihnen den Waschbetonplatten an den Kragen, denn Terrasse und Weg werden neugestaltet. Außerdem Thema: Letztes Jahr sind Ingo und Marion mit der Chill-Area nicht fertig geworden. Nun wird es höchste Zeit. Damit Familie und Freunde genug Platz haben, bauen sie eine Eckbank Marke Eigenbau.