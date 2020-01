«Feuer und Flamme»: WDR nennt Starttermin für die nächste Staffel

TV-News

Die dritte Staffel blickt, wie schon 2019 bekannt wurde, auf eine neue Feuerwehr. Im Fokus stehen die Feuerwehrleute Bochums.

Vergangenes Jahr enthüllte der WDR , dass er sein Dokutainment-Formatfortführen wird, dabei jedoch eine neue Wache in den Blick nimmt. Nach zwei Staffeln über die Feuerwehrleute aus Gelsenkirchen geht es dieses Mal um die Feuerwehr in Bochum. Nun reicht der öffentlich-rechtliche Sender die heiß erwartete Information nach, wann die dritte Staffel denn auf Sendung geht: Die neuen Folgen «Feuer und Flamme» sind ab dem 23. März 2020 immer montags zu sehen, und zwar zur besten Sendezeit. Nach der Ausstrahlung wird die Produktion der SEO Entertainment GmbH auch in der WDR-Mediathek zu sehen sein.In den neuen Folgen werden die Feuerwehrleute der Feuerwehr Bochum bei ihrer Arbeit von bis zu 60 Kameras begleitet, und erstmals sind auch Feuerwehrfrauen dabei. Der Sender nimmt sich vor, mit dem Format ein authentisches und realistisches Bild des Berufsalltags einzufangen und möchte Respekt für Feuerwehrleute und Rettungskräfte wecken.Die drei Frauen der Feuerwehr Bochum arbeiten als Notfallsanitäterin, als Brandmeisterin in einem Löschzug und als Zugführerin. Auch die Auszubildenden der Feuerwehr Bochum werden in «Feuer und Flamme» bei ihren ersten Einsätzen gezeigt. Die Staffel entstand von Juni bis Mitte August 2019 auf der Bochumer Innenstadtwache und der Hauptfeuer- und Rettungswache in Bochum-Werne. Unter anderem wurden die Feuerwehrleute bei einem Großbrand in einer Sporthalle und bei einem Feuer auf einem Bauernhof gefilmt.