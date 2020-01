Nur der Schnee fehlt? Dreharbeiten zu neuen «Der Pass»-Folgen laufen

TV-News

Die Ausstrahlung bei Sky1 soll in rund einem Jahr erfolgen.

„ Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel war schnell klar, dass wir die Geschichte von Ellie Stocker und Gedeon Winter unbedingt weitererzählen möchten.Die zweite Staffel wird an die Vision und Kraft der ersten anknüpfen, aber auch entschieden anders sein! So erzählen wir einen ganz neuen Täter-Typus, der seinen krankhaften Trieben folgend zum Mörder wird und aus einem Milieu heraus agiert, in dem die Mächtigen überzeugt sind, die für sie geltenden Regeln selbst zu bestimmen. Wir werden sehen, ob sich Ellie Stocker und Gedeon Winter dem entgegenstellen, oder selbst zum Opfer werden. ” Quirin Schmidt, Executive Producer Sky

Es geht weiter: Seit vergangener Woche finden in Österreich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel vonstatt. Die Produktions-Crews dürften also hoffen, dass noch etwas mehr Schnee fällt, um erneut die wunderbar-winterliche Atmosphäre in den Bergen einfangen zu können. An 80 Drehtagen und knapp 120 Motiven in Österreich sowie in Bayern wird gedreht, abgeschlossen sein sollen die Arbeiten demnach im Juni. Cryill Boss und Philipp Stennert, die bereits mit der ersten Staffel ein herausragendes Serienevent kreiert haben, inszenieren den packenden Fall wieder nach eigenem Drehbuch. Quirin Berg und Max Wiedemann produzieren ein weiteres Mal im Auftrag von Sky Deutschland in Koproduktion mit Epo-Film. Seitens Sky zeichnet erneut Quirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich. Die Ausstrahlung soll im ersten Quartal 2021 bei Sky erfolgen.Worum dreht sich die zweite Staffel? Der Sohn einer einflussreichen Familie wird zum Mörder, während sein älterer Bruder bis zum Äußersten geht, um ihn und seine Familie zu schützen. Als in der Grenzregion wiederholt Leichen junger Frauen gefunden werden, soll ein deutsch-österreichisches Ermittlerteam den immer brutaler und skrupelloser agierenden Serientäter zur Strecke zu bringen. Ellie Stocker, die noch unter den Ereignissen des Krampuskiller-Falls leidet, bekommt zudem Konkurrenz von der jungen, ehrgeizigen Kollegin Yela Antic und trifft bald auf einen alten Bekannten.Bekannt gemacht wurde jetzt auch, dass Gedeon Winter (Nicolas Ofczarek), der in der letzten Szene der ersten Staffel im Auto erschossen wurde, wieder mitspielt. Offenbar hat seine Figur diesen Angriff also überlebt. Dominic Marcus Singer und Christoph Luser als Brüderpaar, Andreas Lust, Sibylle Canonica, Stefan Hunstein, Erol Nowak, sowie die Newcomerin Franziska von Harsdorf ergänzen den Cast der Sky-Produktion. Koproduzent der acht neuen Folgen ist auch die epo-film von Dieter und Jakob Pochlatko wieder mit an Bord. Beta Film kümmert sich um den Weltvertrieb.Quirin Berg, Produzent von W&B Television: „Cyrill Boss und Philipp Stennert ist mit dieser Staffel wieder ein großer Wurf gelungen. Die Beiden haben einen völlig neuen und packenden Fall kreiert, der mit Sicherheit nicht nur all jene begeistern wird, die bereits Fans der ersten Staffel sind! Zudem können wir uns erneut auf das geniale Spiel von Julia Jentsch und Niki Ofczarek freuen, auf ein großartiges Ensemble und auf fantastische Bilder.“ Qurin Schmidt, Executive Producer seitens Sky, verspricht, Staffel zwei werde drastischer und intensiver, "denn wir dringen tiefer in die dunklen Abgründe unserer Figuren ein.“Übrigens: Die Free-TV-Rechte an Staffel eins liegen beim ZDF , die Serie ist dort zur Zeit in der Mediathek verfügbar.