Nicht übel: 56. Staffel für «Days of our Lives»

US-Fernsehen

Die NBC-Seifenoper wurde für ein weiteres Jahr verlängert.

Die Verantwortlichen von NBC haben der langlebigen Seifenoper «Days of our Lives» ein weiteres Jahr geschenkt. Zuletzt wurde im November vermeldet, dass die Show kurz vor der 56. Staffel steht. Nachdem aber ein Spin-Off angekündigt wurde, rückte eine Absetzung in weite Ferne. Dennoch wurden inzwischen einige Schauspieler aus ihren Verträgen entlassen.„Wir sind NBC sehr dankbar für ihr anhaltendes Vertrauen für «Days of our Lives» und freuen uns, unserer treuen Familie von Fans auch in diesem Jahrzehnt überzeugende Geschichten zu liefern“, sagte Executive Producer Ken Corday. Die Serie spielt in der fiktiven Stadt Salem im mittleren Westen der USA und handelt von den Familien Brady, Horten und DiMera.Die Serie wird von Corday Productions, Inc. In Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television produziert. Corday ist der ausführende Produzent zusammen mit Co-Producer Greg Meng und Albert Alarr. Ron Carlivati ist der Hauptautor.