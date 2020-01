RTL darf sich freuen: Aufwind für «Der Lehrer»

Quotennews

Die achte Staffel von «Der Lehrer» schneidet bislang erfolgreich ab, und diesen Donnerstagabend sah's besser aus als in der Vorwoche.

Die RTL-Dramedy, die in ihrer achten Staffel allerlei Neuerungen durchmacht, erlebte am Donnerstag einen Quotenaufwind. 1,61 Millionen Umworbene bescherten dem Format ab 20.15 Uhr sehr tolle 17,5 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche waren noch 1,40 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie, was wiederum tollen 15,8 Prozent Marktanteil entsprach. Auch beim Gesamtpublikum ging es bergauf, wenngleich nicht derart deutlich.2,40 Millionen Fernsehende ab drei Jahren führten nämlich zu einem Reichweitenplus von rund 90.000 Serienfans. Das resultierte in einen Quotenaufschwung von mäßigen 7,4 Prozent auf weiterhin mäßigen 7,6 Prozent Marktanteil.Ab 21.15 Uhr ging es dann mitweiter. 1,62 Millionen Serienfans bedeuteten nur noch magere 5,2 Prozent Marktanteil insgesamt, 1,11 Millionen Umworbene entsprachen derweil guten 12,2 Prozent in der Zielgruppe.verbesserte sich ab 21.45 Uhr derweil auf 2,06 Millionen Comedyfans, das glich akzeptablen 7,7 Prozent. 1,08 Millionen Werberelevante entsprachen dagegen sehr guten 14,2 Prozent.