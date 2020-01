Handballer müssen auf One ausweichen

TV-News

Ein programmliches Dilemma für Das Erste.

Das Erste hat am Samstag um 16 Uhr keinen Platz für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Diese hatte sich jüngst nicht für das Halbfinale der Europameisterschaft qualifiziert; stattdessen spielt sie nun am Samstagnachmittag um Platz fünf. Obwohl schon das bis dato letzte Spiel der Mannschaft gegen Tschechien ein Match um die so genannte Goldene Ananas war, schauten im ZDF über 4,8 Millionen Menschen zu. Ähnliche Reichweiten hätte auch Das Erste erwarten können. Aber am Samstagnachmittag ist dort Wintersport eingeplant.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky äußerte sich gegenüber: „Die Entscheidung, was wir im Hauptprogramm übertragen, ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben uns aber letztlich nach Abwägung aller Argumente für den Wintersport entschieden.“ Der Deutsche Handball-Bund zeigte sich verständnisvoll: „Der ARD einen Vorwurf zu machen, wäre nicht gerecht.“Stattdessen spielen die Handballer ihr Spiel gegen Portugal nun beim Digitalsender One, der ebenfalls frei empfangbar ist. Die Übertragung beginnt übrigens erst fünf Minuten vor dem Anwurf, also um 15.55 Uhr, somit ist nicht mit sonderlich großer Rund-Herum-Berichterstattung zu rechnen.