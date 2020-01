«Koch mal Anders»: Neue Kochshow mit Thomas Anders beim SWR

TV-News

Der Sänger und Songwriter Thomas Anders schwingt ab März den Kochlöffel. Zu Gast hat er verschiedene Prominente, die ihre Lieblingsrezepte mitbringen.

Ab dem 2. März startet immer werktags um 13.45 Uhr beim SWR die neue Kochsendungmit Thomas Anders, der durch Modern Talking bekannt geworden ist. Somit fügt er seinen Tätigkeiten als Sänger, Songwriter, Produzent und Ahnenforscher auch noch das Kochen hinzu. Doch in den zehn 45-minütigen Folgen hat er auch noch die ein oder andere prominente Persönlichkeit zu Gast in einer Landhausküche. Diese zeigen ihre Lieblingsrezepte, die sich recht leicht zu Hause am Herd nachkochen lassen sollen. Aber natürlich wird auch das Gespräch am Herd nicht zu kurz kommen, um den Gästen die verschiedensten Geheimnisse zu entlocken.Ale erstes begrüßt er am 2. März die Moderatorin und Sängerin Isabel Varell. Im Laufe der Woche schauen dann noch der Comedian Matze Knop, die Ex-Boxerin Regina Halmich, der ehemalige «Harald Schmidt Show»-Redakteur Manuel Andrack und die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi in der Kochshow vorbei. Schließlich lädt Thomas Anders in der zweiten Woche den Ex-Gewichtheber Matthias Steiner, die Komikerin Meltem Kaptan, den Schlagerstar Maximilian Arland, den Parodist Jörg Knör und die Fernsehmoderatorin Claudia Kleinert an seinen Herd.„Leidenschaft, intensive Gespräche, Genuss: Das alles verbinde ich mit Kochen. Die Dreharbeiten für «Koch mal Anders» sind gestartet, das Team ist mit Herzblut dabei und meine Gäste haben tolle Rezepte im Gepäck. Im nächsten Frühjahr laden wir dann die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, im SWR Fernsehen dabei zu sein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie diese Einladung annehmen“, so Anders. Mit der Show greift er das Konzept von Fernsehkoch Alfred Biolek wieder auf, der von 1994 bis 2007 die Promi-Koch-Talkshow «Alfredissimo» moderierte.