Lenßen-Freunde im Vorfreude-Modus: Neue Staffel der Telefon-Show kündigt sich an

TV-News

Zum Start lässt Sat.1 Gold ein Special vom Stapel.

Der Münchner TV-Sender Sat.1 Gold hat für das erste Quartal 2020 eine neue Staffel seiner Sendungversprochen. TV-Anwalt Ingo Lenßen gibt dort eine telefonische Rechtsberatung; in sozialen Medien ist die Late-Night-Sendung längst Kult geworden. Die neue Staffel wird nun Mitte Februar beginnen, Vorbote wird ein am 12. Februar ab 22.10 Uhr gezeigtes und zweieinhalb Stunden langes „Best Of“ der Sendung sein.Was passiert in «Lenßen live»? Per Hotline können sich die Zuschauer auch diesmal bei juristischen Alltagsproblemen direkt in der Live-Sendung von Ingo Lenßen beraten lassen. Dabei gibt der Anwalt nicht nur juristische Ratschläge zu den teils skurrilsten Rechtsfragen, sondern auch seine persönliche Einschätzung. Auch Social-Media-Sidekick Kevin Körber ist wieder dabei.Als Lead-In fungiert weiterhin eine andere Lenßen-Sendung, die Sat.1 Gold im Programm hat: Wiederholungen der einstigen Sat.1-Vorabendproduktion «Lenßen & Partner».