Hulu-Sendungen werden bei den Emmys als FX-Formate gezählt

US-Fernsehen

Es geht um die kommenden Produktionen «Devs», «Mrs. America», «A Teacher» und «The Old Man».

Es ist entschieden: Die vier kommenden FX-Serienund, die in den USA beim Streaming-Dienst beheimatet sind, obwohl die von FX kommen, werden im Falle eines Emmy-Gewinns als FX-Formate gezählt.Gegenüber dem Magazinerklärte ein Sprecher der TV-Akademie: „Wir haben festgelegt, dass das Programm für 'FX on Hulu' als FX angesehen wird, zum Teil deshalb, weil Hulu nicht wirklich an der Entwicklung, Kreativität oder Vermarktung der Sendungen beteiligt ist.“Es ist nicht die einzige wacklige Angelegenheit dieser Tage: National Geographic's «The World According to Jeff Goldblum», eine Show, die ausschließlich auf dem Disney Plus-Portal von Nat Geo ausgestrahlt wird - aber über den Nat Geo-Kanal entwickelt und vermarktet wurde. Oder der Fall der Late-Night-Shows «The Tonight Show with Jimmy Fallon» und «Late Night with Seth Meyers». Diese werden ab Sommer ihre Premiere beim Streaming-Dienst Peacock haben, erst Stunden danach bei NBC laufen. Sind dies nun Peacock-Originals?