In Düsseldorf: WDR und ZDF ziehen zusammen

Ungewohnte Gebäudeteilung: WDR und ZDF beziehen bald ein gemeinsames Bürogebäude in Düsseldorf. Das ZDF-Landesstudio NRW und die WDR-Redaktion "Service täglich" werden ab Mitte dieses Jahres über 3000 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche im Funkhaus Düsseldorf anmieten. Darin enthalten sind auch ein Fernsehstudio und eine Regiezone für die Live-SendungNach erfolgtem Umzug will das ZDF sein bisheriges Studio in Düsseldorf aufgeben. In der Vereinbarung sehen WDR und ZDF „ein weiteres Beispiel für eine sinnvolle Kooperation öffentlich-rechtlicher Sender und eine Stärkung des Medienstandortes Düsseldorf.“Die Flächen im Funkhaus wurden frei, da der WDR seine aktuelle Berichterstattung in einem crossmedial arbeitenden Newsroom in Köln gebündelt hat. Hier arbeiten Redaktionen von Online und Social Media, von Hörfunk und Fernsehen eng zusammen. Vor diesem Hintergrund haben in den vergangenen Monaten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze von Düsseldorf nach Köln verlagert.