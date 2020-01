Anlässlich Karl Lagerfelds Todestag: RTL Living gedenkt dem Modeschöpfer

TV-News

Der Spartensender stellte 2019 nach dem Tode von Karl Lagerfeld sein Programm um. Auch dieses Jahr thematisiert er den Modezar.

2019 hat die Modewelt eine ihrer berühmtesten Persönlichkeiten verloren: Den deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Anlässlich Lagerfelds erstem Todestag zeigt RTL Living im Februar noch einmal die Doku. Die Ausstrahlung erfolgt am Mittwoch, den 19. Februar 2020, um 20.15 Uhr. Am Donnerstag, den 20. Februar, folgt um 2.05 Uhr zudem eine Wiederholung. Die Dokumentation beleuchtet ein halbes Jahrhundert stilprägender Mode sowie die Erfolge des gebürtigen Hamburgers in den Bereichen Werbung, Design, Fotografie und Kunst. Außerdem fragt sie, welcher Mensch sich hinter Lagerfelds mysteriösen und schillernden Fassade verborgen hat.Elementarer Teil der Doku ist auch, wie Lagerfeld 1984 zum Direktor der damals etwas angestaubten Modemarke Chanel ernannt wird, die er mit modernen, bisweilen umstrittenen Kollektionen wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und ihr hilft, zu einem weltweiten Modeimperium zu werden.Im Anschluss an «Lagerfeld, der einsame König» zeigt RTL Living daher ab 21.10 Uhr die Doku-Reihe. Dabei handelt es sich um eine französische Produktion aus dem Jahre 2005 des Filmemachers Loïc Prigent. Er folgte dem Modeschöpfer bei seiner Arbeit, zeigte den Umgang mit seinen Näherinnen und fing die Entstehung einer neuen Haute-Couture Kollektion ein.